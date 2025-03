CCJ, Finanças e Educação: Câmara define comando das comissões permanentes

A Câmara dos Deputados instalou nesta última quarta-feira, 19, as 30 comissões permanentes da Casa. Esses colegiados desempenham um papel fundamental na tramitação das propostas legislativas, analisando e votando projetos de lei antes que sejam encaminhados ao Plenário ou, em alguns casos, decidindo conclusivamente sobre determinadas matérias. Além disso, exercem a função de fiscalização dos programas do Poder Executivo.

Cada comissão temática específica é formada por deputados de diferentes partidos, seguindo o critério de proporcionalidade partidária – ou seja, o tamanho dos blocos partidários na Câmara define a quantidade de comissões que cada grupo pode comandar. Essa distribuição é acordada entre os líderes partidários antes da instalação dos colegiados, permitindo a troca de presidências entre partidos até a definição final.

Comando das comissões permanentes

Comissão de Administração e Serviço Público - Avante

Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural - PL

Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação - PP

Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais - PV

Comissão de Comunicação - Republicanos

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania - União

Comissão de Cultura - PT

Comissão de Defesa do Consumidor - PCdoB

Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher - Psol

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa - Solidariedade

Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência - PSB

Comissão de Desenvolvimento Econômico - Republicanos

Comissão de Desenvolvimento Urbano - MDB

Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial - PT

Comissão de Educação - União

Comissão do Esporte - PSD

Comissão de Finanças e Tributação - PT

Comissão de Fiscalização Financeira e Controle - PV

Comissão de Indústria, Comércio e Serviços - PSDB

Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional - União

Comissão de Legislação Participativa - PRD

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - MDB

Comissão de Minas e Energia - PSD

Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família - Podemos

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional - PL

Comissão de Saúde - PL

Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado - PL

Comissão de Trabalho - PDT

Comissão de Turismo - PL

Comissão de Viação e Transportes - PP

Entre as comissões de maior relevância, destaca-se a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), que analisa a constitucionalidade e a legalidade de praticamente todas as propostas que tramitam na Casa. Neste ano, a presidência da CCJ ficará com o partido União Brasil. Já a Comissão de Finanças e Tributação, responsável por avaliar o impacto econômico de projetos e propostas orçamentárias, será comandada pelo PT.

Outros colegiados de destaque incluem a Comissão de Minas e Energia, que trata de políticas para o setor elétrico e de combustíveis; a Comissão de Educação, que debate propostas voltadas ao ensino público e privado; e a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, responsável pelo acompanhamento das contas do governo federal.

A instalação das comissões marca o início efetivo dos trabalhos legislativos na Câmara, permitindo a análise aprofundada dos projetos de forma especializada antes que sejam levados à apreciação do conjunto dos deputados.