O novo desafio previdenciário da América Latina vai além das reformas

Por Devanir da Silva*

A América Latina está envelhecendo. O Brasil também. A diferença é que boa parte da região enfrenta esse processo antes de atingir níveis de produtividade e renda capazes de sustentar uma população cada vez mais longeva.

Durante décadas, o debate previdenciário girou em torno de uma pergunta central: qual seria o modelo ideal de sistema, repartição ou capitalização? A experiência recente dos países latino-americanos, porém, mostra que a sustentabilidade da previdência depende menos do desenho institucional e mais da capacidade da economia de gerar riqueza, produtividade e inclusão.

Países que adotaram modelos baseados em capitalização individual, como Chile, Colômbia, México e Peru, passaram a revisar seus sistemas previdenciários diante de desafios observados ao longo do tempo.

Em muitos casos, os debates surgiram a partir de duas questões centrais: benefícios considerados insuficientes e limitações de cobertura que podem deixar parcelas significativas da população sem proteção previdenciária no futuro.

Esse movimento reforça uma percepção importante: o desafio previdenciário contemporâneo vai além da escolha entre regimes públicos ou privados. A sustentabilidade dos sistemas depende também da capacidade de ampliar inclusão, formalização e geração de renda ao longo da vida produtiva da população.

Em outras palavras, a previdência não cria riqueza. Ela depende dela.

Essa percepção ajuda a explicar por que diversos países da região voltaram a discutir reformas previdenciárias nos últimos anos. O desafio vai além do aumento da expectativa de vida. Ele envolve informalidade elevada, baixa produtividade e dificuldade de ampliar a base de contribuintes.

Quando há menos trabalhadores contribuindo e mais pessoas recebendo benefícios, o equilíbrio financeiro do sistema se torna mais pressionado.

O Brasil conhece bem esse cenário. A reforma previdenciária de 2019 representou um passo importante para enfrentar parte do desequilíbrio fiscal e demográfico acumulado ao longo do tempo. Ainda assim, as mudanças no mercado de trabalho revelaram outro desafio: como incluir no sistema milhões de brasileiros que vivem fora dos vínculos tradicionais de emprego.

Hoje convivemos com motoristas de aplicativos, entregadores, autônomos, microempreendedores e profissionais independentes que alternam períodos de formalidade e informalidade ao longo da vida profissional. Muitos contribuem pouco, de forma irregular ou sequer participam dos mecanismos tradicionais de proteção previdenciária.

O fenômeno não é exclusivo do Brasil e já influencia o desenho das novas reformas previdenciárias na América Latina.

Por isso, cresce a busca por modelos mais inclusivos e flexíveis. O foco deixou de ser apenas a sustentabilidade financeira dos sistemas atuais. A prioridade também passou a ser ampliar a cobertura previdenciária para trabalhadores historicamente excluídos.

Esse talvez seja o principal debate previdenciário do século XXI.

Se antes a preocupação era financiar aposentadorias, agora o desafio também envolve levar proteção previdenciária a pessoas com renda variável e baixa capacidade de manter contribuições regulares ao longo de décadas.

Nesse contexto, começam a ganhar espaço experiências voltadas à flexibilização do acesso ao sistema. Pequenas contribuições realizadas por meios digitais, mecanismos automáticos de adesão e soluções adaptadas à realidade dos trabalhadores independentes já aparecem em diferentes países.

O objetivo é aproximar a previdência das transformações do mercado de trabalho contemporâneo.

O Brasil possui vantagens importantes nesse processo. A expansão do PIX, a digitalização dos serviços financeiros e o avanço da tecnologia criaram condições para desenvolver soluções mais simples e acessíveis.

Mas a inclusão previdenciária exige mais do que tecnologia. Ela depende de uma estratégia capaz de integrar políticas de emprego, educação financeira, qualificação profissional, formalização econômica e desenvolvimento produtivo.

Afinal, não existe previdência sólida em uma economia marcada por baixa produtividade e informalidade persistente.

Muitas vezes discutimos idade mínima ou formas de financiamento sem enfrentar a questão estrutural: quem produzirá a riqueza necessária para sustentar uma sociedade cada vez mais envelhecida?

Nenhum sistema previdenciário consegue prosperar indefinidamente em uma economia que cresce pouco e mantém milhões de trabalhadores fora dos mecanismos formais de contribuição.

Por isso, parte importante da solução previdenciária talvez esteja fora da própria previdência.

Ela passa pela melhoria da educação, pela qualificação profissional, pelo incentivo à inovação, pela redução da informalidade e pela criação de empregos mais produtivos.

Ao mesmo tempo, é importante reconhecer o papel estratégico da previdência complementar nesse processo. O Brasil construiu, nas últimas décadas, um dos sistemas de previdência complementar mais robustos da América Latina, com cerca de R$ 1,3 trilhão em ativos acumulados. Esse patrimônio institucional pode contribuir para ampliar o acesso à proteção previdenciária e estimular uma cultura de planejamento financeiro de longo prazo.

O envelhecimento populacional já não é uma projeção distante. É uma realidade em curso.

A nova geração de reformas previdenciárias na América Latina aponta uma direção clara: sustentabilidade, inclusão e realismo econômico precisarão caminhar juntos.

Porque, no fim, não existe aposentadoria sustentável sem uma sociedade capaz de gerar riqueza de forma consistente e produtiva.

*Devanir Silva é presidente da Abrapp – Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar.