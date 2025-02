Bolsa do Povo: o que é e quais benefícios serão ampliados

Trabalhadores que já tiveram vínculo formal de emprego, mas que hoje se encontram desempregados, foram incluídos na atualização do programa social Bolsa do Povo em 2025 e poderão ter acesso a apoio financeiro enquanto buscam recolocação. A iniciativa também passou por reajustes em seus auxílios, acompanhando o aumento da inflação.

O programa é válido apenas para residentes do estado de São Paulo e, desde sua fundação, em 2021, já beneficiou mais de dois milhões de pessoas. Os auxílios oferecidos são direcionados para grupos específicos da população e dividem-se em seis principais. Um deles é o Renda Cidadã, que visa garantir o mínimo de segurança financeira para famílias em situação de vulnerabilidade, especialmente com despesas essenciais. Já o Bolsa Trabalho é destinado a trabalhadores desempregados, com pagamento mensal de R$ 540 para aqueles que participam de atividades de interesse social em órgãos públicos.

O benefício de Auxílio Moradia, por sua vez, é direcionado a famílias que perderam suas residências devido a desastres naturais ou remoções urbanas, proporcionando um suporte financeiro temporário. O Via Rápida oferece cursos profissionalizantes com auxílio financeiro para alunos matriculados, visando à capacitação técnica e uma melhor qualificação para o mercado de trabalho.

O auxílio Ação Jovem foi criado como incentivo à inclusão profissional de jovens entre 15 e 24 anos, oferecendo R$ 100 mensais para os que buscam sua primeira experiência profissional e estão cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Por fim, o Bolsa Talento Esportivo apoia atletas profissionais e de base com valores que podem chegar até R$ 2.490, dependendo da categoria do esportista e de seu nível de competição.

Além de residir em São Paulo, para participar do programa, é necessário comprovar situação de vulnerabilidade social ou desemprego, estar inscrito no CadÚnico e, para alguns auxílios, ter idade mínima de 16 anos.

Como se inscrever?

Cadastro online: alguns benefícios podem ser solicitados diretamente pelo site oficial do programa, onde os candidatos preenchem um formulário e enviam a documentação necessária.



Inscrição presencial: para determinadas categorias, é preciso comparecer ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo para realizar a inscrição.



Atendimento telefônico ou via WhatsApp: o Bolsa do Povo possui uma Central de Atendimento para esclarecer dúvidas e acompanhar solicitações.

A princípio, o Bolsa do Povo foi lançado como um auxílio emergencial para famílias em vulnerabilidade social. Ao evoluir, o programa passou a incorporar novas modalidades e aumentar os valores pagos aos beneficiários. A iniciativa passou por uma modernização nos últimos anos, tornando os processos de inscrição e acompanhamento mais ágeis.