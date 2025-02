7 profissões para quem gosta de serviço social

O serviço social é uma área fundamental para promover a justiça social e o bem-estar das populações vulneráveis. Profissionais dessa área trabalham com a proteção de direitos humanos, o combate à desigualdade e a promoção de políticas públicas sociais, seja em comunidades, instituições de saúde, educação ou no ambiente corporativo.

A importância desta área se reflete diretamente no impacto positivo que esses profissionais geram na vida das pessoas, além de contribuir para a construção de uma sociedade mais igualitária e inclusiva. Com um mercado de trabalho em constante evolução, esse ramo oferece uma série de oportunidades profissionais, com diversas possibilidades de atuação, tanto no setor público quanto privado.

Descubra sete possibilidades de atuação e a média salarial de cada uma delas de acordo com o Glassdoor e tendo a cidade de São Paulo como referência.

1- Assistente Social

O assistente social é o profissional diretamente ligado à intervenção social, que realiza ações e programas de assistência a indivíduos e grupos em situação de vulnerabilidade. Eles atuam em diversas áreas, como saúde, educação, assistência social, e nas políticas públicas de proteção e direitos.

Para atuar, é necessário ter o curso superior em Serviço Social, com o registro no Conselho Regional de Serviço Social (CRESS). Alguns cursos de especialização podem incluir temas como políticas públicas, gestão social e direitos humanos.

Média salarial: R$ 3.500 por mês.

2- Coordenador de Projetos Sociais

É responsável por planejar, executar e acompanhar projetos que visam melhorar as condições de vida das populações em situação de risco ou vulnerabilidade. Eles coordenam equipes, gerenciam recursos e são responsáveis pela execução de programas sociais, como os voltados para a educação, saúde, e moradia. A especialização em gestão de projetos sociais ou administração pública pode ser um diferencial.

Média salarial: R$ 5.200 por mês.

3- Psicólogo Social

O psicólogo social trabalha diretamente com a análise e a intervenção sobre o comportamento e as relações sociais de grupos. Ele pode atuar em diversas áreas como apoio psicológico em ONGs, clínicas de reabilitação, e também em políticas públicas. O curso de Psicologia com especialização em psicologia social é recomendado.

Média salarial: R$ 3.800 por mês.

4- Consultor em Responsabilidade Social Corporativa

Com o crescente interesse por práticas empresariais éticas, o consultor em responsabilidade social corporativaajuda as empresas a desenvolverem projetos que gerem impacto social positivo, como programas de inclusão, sustentabilidade e apoio a comunidades.

Para essa carreira, é importante uma formação em Serviço Social, Administração ou Comunicação, além de especializações em responsabilidade social e sustentabilidade empresarial.

Média salarial: R$ 7.500 por mês.

5- Educador Social

O educador social trabalha na inclusão de indivíduos em situação de vulnerabilidade por meio de atividades educativas e culturais, muitas vezes voltadas para crianças e jovens. Ele pode atuar em escolas, projetos comunitários e ONGs. A formação em Serviço Social, Educação ou Psicologia com especialização em educação comunitária ou educação popular são bem vistas.

Média salarial: R$ 2.800 por mês.

6- Assistente de Direitos Humanos

Esse profissional atua em ONGs, movimentos sociais e órgãos governamentais na promoção e defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos. Ele acompanha e orienta ações jurídicas, além de trabalhar diretamente com comunidades em situações de violação de direitos. A formação em Serviço Social com ênfase em Direitos Humanos é essencial.

Média salarial: R$ 4.200 por mês.

7- Agente de Inclusão Social

O agente de inclusão social promove a integração de grupos marginalizados à sociedade, por meio de programas de educação, formação profissional e integração no mercado de trabalho. O profissional deve ser graduado em serviço social, com especialização em inclusão social e gestão de políticas públicas.

Média salarial: R$ 3.900 por mês.

Existe concurso público para a área?

Os assistentes sociais que desejam trabalhar na setor público podem participar de seleções para áreas como saúde, educação, justiça e em programas de assistência social, com órgãos públicos, como prefeituras, secretarias estaduais, universidades e o SUS.

Além disso, a carreira de assistente social também pode ser encontrada em concursos de empresas estatais, como a Caixa Econômica Federal, que tem programas voltados à responsabilidade social. Para a área pública, o concurso exige formação em Serviço Social e, em alguns casos, experiência prévia ou especializações.

Por que escolher essa área?

O serviço social oferece um grande impacto na sociedade e pode proporcionar uma carreira altamente gratificante. O mercado para profissionais qualificados continua a crescer, à medida que as necessidades de políticas públicas e inclusão social aumentam.

As perspectivas para o futuro incluem uma maior demanda por profissionais que possam atuar em contextos de saúde pública, educação, políticas de inclusão e na gestão de programas de bem-estar social.

Além disso, áreas como responsabilidade social corporativa e consultoria em ONGs estão em expansão, oferecendo novas oportunidades para quem deseja trabalhar com causas sociais de forma mais estratégica.

Por que você deve saber disso?

Compreender as diversas opções de carreira dentro dessa área e os caminhos para se especializar pode ajudar os profissionais a escolherem a melhor trajetória para o seu perfil e interesses. Além disso, o crescimento das oportunidades e a estabilidade oferecida pelas funções públicas ou privadas tornam o serviço social uma carreira promissora para aqueles que desejam fazer a diferença.