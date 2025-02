Governo lança novo CadÚnico e promete agilizar burocracia com sistema; entenda

O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) lançou nesta terça-feira, 18, o Novo Cadastro Único (CadÚnico), com um novo sistema. Com novidades, o governo promete agilizar burocracia de atendimento com uma maior integração com outras bases do governo federal.

O lançamento foi feito em evento em Brasília com a presença do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, e da ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck.

O novo sistema vai automatizar o preenchimento de informações das famílias para evitar erros no cadastro, e agilizar o processo, tanto para o operador, quanto para os beneficiários. Segundo o MDS, processos de integrações de dados, que antes levavam dois ou três meses para serem realizados, poderão ser feitos em poucos dias, por meio de processos automatizados e rotineiros.

Segundo Wellington Dias, o novo sistema trará mais responsabilidade e eficiência para o processo de cadastramento dos beneficiários.

"Isso aqui pode parecer só a plataforma de um sistema, mas não é. [...] o cadastro foi feito em um momento de uma forma muito especial, mas o Brasil mudou, o mundo mudou, e o cadastro precisava mudar. O novo CadÚnico vai permitir mais eficiência".

Como funciona o CadÚnico

O registro no CadÚnico é necessário para ter acesso a programas sociais como Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida e desconto na conta de luz. No total, 48 programas federais são vinculados ao Cadastro Único.

Na prática, a reforma trará maior agilidade para que funcionários do governo preencham os dados das famílias que passam por atendimentos do CadÚnico. O operador agora vai precisar apenas do CPF do beneficiário para automaticamente já processar informações como de nascimento, óbito, Previdência Social, etc.

O novo sistema também terá uma plataforma de gestão de riscos e monitoramento, com o objetivo de garantir eficiência e evitar fraudes cibernéticas e outros tipos de fraudes.

A secretária de Gestão da Informação e Cadastro Único do MDS, Letícia Bartholo, descreve o novo CadÚnico como um “portal integrado de informações”.

"Os dados de óbitos, nascimento, identificação como CPF, dados de emprego formal, benefícios previdenciários, serão alimentados diretamente no sistema. Isso é bom para o operador do cadastro, que gasta menos tempo. E isso é muito bom para o cidadão de baixa renda, que não tem tempo nem dinheiro para ir lá no equipamento do poder público dizer ao poder público informações que o poder público já tem".

Este portal ainda vai contar com plataformas de capacitação, relatórios analíticos e também gestão de riscos.

A base de dados do CadÚnico passará a ser armazenada pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev).