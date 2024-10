Intercâmbio: por que abrir uma conta no exterior facilita a vida dos estudantes (e a dos pais)

Há 22 anos, o Canadá é o destino preferido dos estudantes brasileiros quando o assunto é intercâmbio. Quem afirma isso é a Belta (Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio), que elabora, anualmente, um ranking sobre o tema. Para produzir a última edição, divulgada no primeiro semestre, a entidade ouviu mais de 600 empresas brasileiras de viagem e intercâmbio e quase mil estudantes. O segundo destino mais procurado é o Reino Unido, seguido dos Estados Unidos, da Irlanda e da Austrália. O inglês, ao que parece, é um fator determinante para a escolha do intercâmbio.

De acordo com Alexandre Argenta, que preside a Belta, o mercado brasileiro de intercâmbios deverá crescer de 5% a 10% neste ano. “Entendo que o mercado voltou à normalidade no segundo semestre de 2023, após os reflexos da pandemia”, declarou ele no começo do ano. “Esperamos que essa estabilidade continue em 2024, com números superiores aos de 2022 e 2023”. De acordo com a pesquisa Selo Belta 2023, 28,6% dos entrevistados tinham a intenção de viajar para outro país durante o primeiro semestre de 2024, enquanto 21% planejavam fazer um intercâmbio em 2025 ou depois disso.

O levantamento também se debruçou sobre as principais motivações de quem decide fazer um intercâmbio internacional. A oportunidade de conhecer países e culturas diferentes é o que move 45% dos estudantes. O interesse em investir em idiomas é o principal chamariz para 29,2%. Pouco mais de 10%, por outro lado, decide embarcar em uma viagem do tipo para vivenciar uma experiência internacional que combine estudo, trabalho e turismo.

Um curso no exterior custa US$8.307, em média. Em 2019, para efeito de comparação, eram necessários US$5.928, na média. Para muitas famílias, portanto, intercâmbios são proibitivos ou fruto de esforços tremendos para a disponibilização dos recursos necessários. Convém lembrar que os pais que decidem enviar os filhos para estudar no exterior também precisam arcar com o dia a dia deles lá. As despesas, afinal, vão além da educação em si e da hospedagem.

