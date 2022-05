UE prepara grande plano para reformular setor de energia

Comissária de Energia da União Europeia, Kadri Simson afirmou nesta quinta-feira que o bloco prepara um "grande plano" para reformular o setor "nas próximas semanas". Um dos focos da iniciativa é acabar com as compras de combustíveis fósseis da Rússia, comentou, durante o evento "The State of the Union 2022" do European University Institute, sediado na cidade italiana de Florença.

Simson considerou que o setor de energia no continente "enfrenta um grande desafio". Segundo ela, o principal aspecto agora avaliado pelo bloco é a segurança.

A autoridade disse que a UE irá tanto diversificar seus fornecedores quanto ampliar a produção própria no setor de energia, para responder a esse quadro.

Além de reduzir a dependência da Rússia, a UE deseja retirar gradualmente combustíveis fósseis de seu sistema, dando mais espaço para energias renováveis.

Petróleo salta para US$ 110 após UE propor banir importação da Rússia

O que significa o corte de gás russo para a Europa?