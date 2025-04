Trump pressiona Fed a cortar taxas de juros: 'Momento perfeito'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta sexta-feira, 4, que o presidente do Federal Reserve (Fed, banco central), Jerome Powell, corte as taxas de juros, com o argumento de que, em sua opinião, é o "momento perfeito" para isso.

"Este seria o momento PERFEITO para o presidente do Fed, Jerome Powell, cortar as taxas de juros", escreveu Trump em sua rede social, Truth Social, enquanto Powell fazia, na ocasião, um discurso em um fórum de jornalistas.

Trump usou sua mensagem para atacar Powell, a quem já criticou em diversas ocasiões, pressionando-o a baixar as taxas de juros, em uma postura que também adotou durante seu primeiro mandato (2017-2021), mas que foge à tradição dos presidentes dos EUA de respeitar a independência do Fed.

"Ele sempre se atrasa, mas agora ele pode mudar sua imagem, e rapidamente", disse Trump sobre Powell.

"Os preços da energia caíram, as taxas de juros caíram, a inflação caiu, até os ovos caíram 69% e o emprego aumentou, tudo isso em apenas dois meses - uma grande vitória para os Estados Unidos! Corte as taxas de juros, Jerome, e pare de brincar de política", acrescentou.

Trump postou sua mensagem na Truth Social enquanto Powell discursava na conferência anual da Society for Advancing Business Editing and Writing, uma associação de jornalistas de negócios.

Em seu discurso, Powell afirmou nesta sexta-feira que as tarifas anunciadas nesta semana por Trump se traduzirão em inflação mais alta e menor crescimento econômico, advertindo que a inflação mais alta pode ser persistente e não temporária.

Em um dia que apelidou como "Dia da Libertação", Trump impôs uma taxa global de 10% sobre produtos importados de 184 países e da União Europeia (UE), que em alguns casos aumentou para 34%, para a China, ou 20% para produtos europeus.

A tarifa básica de 10% entrará em vigor no sábado, 5 de abril, enquanto as tarifas adicionais específicas por país entrarão em vigor no dia 9, na próxima quarta-feira.