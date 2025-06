'Tinder do SAF': plataforma conecta fabricantes e empresas interessadas no produto

A Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata) lançou uma plataforma para conectar produtores de SAF (Combustível Sustentável de Aviação, na sigla em inglês) a empresas interessadas no produto. O serviço se chama SAF Matchmaker.

As empresas aéreas querem adotar o SAF para poderem atender metas de redução de emissões. No entanto, a produção do combustível ainda é muito baixa frente à demanda.

Na plataforma, as empresas poderão encontrar ofertas de fornecedores e seus contatos, para negociarem compras imediatas ou encomendas futuras do produto.

“Para atingir zero emissão líquida de carbono até 2050, precisamos de um mercado de SAF acessível, transparente, fluido e eficiente", afirmou Marie Owens Thomsen, vice-presidente sênior de sustentabilidade e economista-chefe da Iata, em comunicado.

"A plataforma SAF Matchmaker vai acelerar a adoção de SAF, reduzindo os custos e a complexidade que as companhias aéreas enfrentam ao buscar fornecedores de SAF”, diz Thomsen.

O que é SAF?

O SAF (Combustível Sustentável de Aviação, na sigla em inglês) é um produto que busca substituir o querosene como principal combustível usado por grandes aviões.

O produto tem origem vegetal e pode ser feito a partir de vários tipos de biomassa, como cana-de-açúcar e milho. Ele pode ser colocado nos aviões atuais, que usam querosene, sem precisar de adaptações.

O Brasil tem potencial para ser um grande produtor de SAF, por estar avançado na produção de biocombustíveis, especialmente o etanol e o biodiesel.

Em 2025, a expectativa da Iata é que a produção de SAF atinja 2 milhões de toneladas, o dobro do ano passado. No entanto, isso representa apenas 0,7% do total de combustível usado na aviação global.

Um dos entraves para o uso do SAF é que ele custa bem mais caro do que o querosene. Uma tonelada de SAF pode custar entre US$ 1,2 bilhão e US$ 1,7 bilhão, segundo o site ESG Today.