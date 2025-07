Aérea escandinava vai comprar 55 jatos da Embraer em transação de R$ 21 bi; ações sobem

A Scandinavian Airlines (SAS) fechou um acordo de compra de 45 jatos R195-E2 da Embraer, com direito a dez jatos adicionais, totalizando US$ 4 bilhões. Trata-se da maior encomenda de jatos da SAS diretamente a um fabricante desde 1996.

As primeiras entregas estão previstas para o final de 2027, com mais unidades sendo entregues ao longo de quatro anos. O modelo E195-E2 será crucial para ampliar a conectividade da SAS, principalmente entre a Escandinávia e outras regiões da Europa, além de reduzir custos operacionais.

O E195-E2, parte da família E2 da Embraer, destaca-se por sua alta eficiência energética, sendo até 29% mais econômico em termos de consumo de combustível e com 62% menos emissão de ruído em comparação com os modelos anteriores. Além disso, a aeronave já é compatível com combustíveis sustentáveis de aviação (SAF), uma característica essencial para os planos de sustentabilidade da SAS, que visam reduzir as emissões da companhia e cumprir sua meta de zero emissões até 2050.

A SAS é uma companhia multinacional da Suécia, Noruega e Dinamarca que atende cerca de 25 milhões de passageiros por ano. O acordo, segundo comunicado da Embraer, apoia a renovação de frota da SAS, cuja estratégia a longo prazo se concentra em “aumentar a eficiência, reduzir as emissões e gerando futuras oportunidades de crescimento a partir de seu hub global em Copenhague, na Dinamarca”.

“Este é um momento decisivo para a SAS”, afirmou Anko van der Werff, presidente e CEO da multinacional. “O E195-E2 é a aeronave certa para apoiar nosso crescimento futuro e otimizar nossa malha aérea, proporcionando eficiência de combustível e maior conforto para os passageiros.”