Tesouro planeja emitir títulos em euro após mais de uma década

O Tesouro Nacional informou nesta terça-feira, 14, que pretende voltar ao mercado europeu com a emissão de títulos em euro, movimento que não ocorre há mais de dez anos.

A iniciativa foi antecipada após reuniões realizadas na semana passada, em Londres, onde representantes do órgão se encontraram com executivos internacionais para apresentar o Brasil como destino de investimentos.

Segundo o Ministério da Fazenda, a definição de prazos, preços e demais características da operação dependerá da recepção dos investidores e das condições de mercado.

A operação da venda de títulos será liderada por um grupo de bancos formado por BBVA, BNP Paribas, Bank of America e UBS.

Diversificação do financiamento

O plano faz parte de uma estratégia mais ampla do governo para ampliar as fontes de financiamento externo. No início do mês, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, já havia indicado que o Tesouro pretende acessar tanto o mercado europeu quanto o chinês ao longo deste ano.

A ideia é diversificar as emissões para além do dólar, incluindo operações em euro e, possivelmente, em yuan.

Em fevereiro, o secretário-executivo da Fazenda, Rogério Ceron, afirmou que há espaço para novas captações externas diante do interesse de investidores internacionais pelo país. Na ocasião, ele indicou que o Tesouro deve iniciar o calendário com uma emissão tradicional em dólar, antes de avançar para outras moedas.

*Com informações do Globo