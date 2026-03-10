Haddad confirma saída do Ministério da Fazenda na próxima semana

O ministro da Fazenda Fernando Haddad afirmou que vai deixar o governo na próxima semana. A declaração foi feita a jornalistas na manhã desta terça-feira, 10.

Segundo Haddad, a decisão de sair do ministério aconteceu para liberar sua candidatura nas eleição neste ano. Entretanto, o ministro afirmou que ainda não há definição para qual cargo ele irá concorrer. "Nós estamos conversando questões além da candidatura. Temos que ver o bloco de pessoas que vão compor a chapa", disse Haddad.

Questionado sobre a possibilidade de uma candidatura ao Senado ou ao Governo de São Paulo, o ministro afirmou que ainda alinha os detalhes com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Haddad confirmou que Dario Durigan deve assumir a Fazenda após sua saída, mas lembrou que Lula deve tomar a decisão. "O Dario uma relação muito boa com o presidente, de muita confiança e tem o domínio aqui do ministério há muitos anos", afirmou o ministro.