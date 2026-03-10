Brasil

Haddad confirma saída do Ministério da Fazenda na próxima semana

Atual ministro disse que Dario Durigan deve assumiu Ministério

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 10 de março de 2026 às 10h47.

O ministro da Fazenda Fernando Haddad afirmou que vai deixar o governo na próxima semana. A declaração foi feita a jornalistas na manhã desta terça-feira, 10.

Segundo Haddad, a decisão de sair do ministério aconteceu para liberar sua candidatura nas eleição neste ano. Entretanto, o ministro afirmou que ainda não há definição para qual cargo ele irá concorrer. "Nós estamos conversando questões além da candidatura. Temos que ver o bloco de pessoas que vão compor a chapa", disse Haddad.

Questionado sobre a possibilidade de uma candidatura ao Senado ou ao Governo de São Paulo, o ministro afirmou que ainda alinha os detalhes com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Haddad confirmou que Dario Durigan deve assumir a Fazenda após sua saída, mas lembrou que Lula deve tomar a decisão. "O Dario uma relação muito boa com o presidente, de muita confiança e tem o domínio aqui do ministério há muitos anos", afirmou o ministro.

