Tempestade Francine se forma e pode chegar à costa dos EUA como furacão

A tempestade tropical Francine se formou nesta segunda-feira no Golfo do México e deve se fortalecer nos próximos dias antes de atingir a costa dos Estados Unidos como furacão.

De acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) dos EUA, Francine apresenta ventos máximos sustentados de 85 km/h e está na costa do México, a cerca de 395 quilômetros a sudeste da foz do Rio Grande e 770 quilômetros a sul-sudoeste de Cameron, Louisiana.

Francine, a sexta tempestade da atual temporada de furacões do Atlântico, se fortalecerá nos próximos dias e se tornará um furacão antes de chegar à Costa do Golfo dos EUA na quarta-feira, de acordo com a previsão do NHC.

Possível furacão

A costa da Louisiana, entre Cameron e Grand Isle, está sob observação de furacão, o que significa que os primeiros efeitos do ciclone poderão ser sentidos nessa região nas próximas 48 horas.

Um alerta de tempestade tropical também foi emitido para partes das costas de Texas e Louisiana, onde também pode ocorrer uma onda de tempestade, fazendo com que as regiões costeiras sejam inundadas.

A tempestade, que se formou depois de algumas semanas de calmaria na bacia do Atlântico, está se movendo no sentido norte-noroeste a 7 km/h e a previsão é de que ganhe velocidade na terça-feira, à medida que vira para nordeste.

Espera-se que o Francine produza chuvas de até 30 centímetros em zonas do nordeste do México e do sul do Texas, e eleve o mar a cerca de 3 metros acima do nível normal em Cameron e Vermilion Bay, Louisiana.

Mudanças climáticas

O sistema ciclônico anterior a se formar no Atlântico foi o Ernesto, que surgiu em agosto como uma tempestade tropical e se tornou um furacão de categoria 2 na escala Saffir-Simpson, de um total de 5.

O Ernesto, que causou graves inundações e quedas de energia em Porto Rico, bem como estragos nas Bermudas, é até agora o terceiro furacão nesta temporada na bacia do Atlântico, que começou em 1º de junho e, desde então, também produziu as tempestades tropicais Alberto, Beryl, Chris e Debby.

Entre essas, Beryl, Debby e Ernesto se fortaleceram e atingiram o status de furacão. Beryl chegou a atingir a categoria mais alta da escala Saffir-Simpson, 5, causando destruição e morte em Caribe e EUA.

Espera-se que esta temporada de furacões no Atlântico seja uma das mais ativas e intensas das últimas décadas, com a formação de até 25 tempestades e 13 furacões.