Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

5 armadilhas que ameaçam seus lucros corporativos — e como evitá-las com estratégia

Erros tributários comuns podem comprometer a rentabilidade de negócios em crescimento — planejamento e estrutura são as melhores defesas

Armadilha de dinheiro em uma ratoeira (Stock.XCHNG)

Armadilha de dinheiro em uma ratoeira (Stock.XCHNG)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 11h49.

Tudo sobrePré-MBA em Finanças
Saiba mais

À medida que um negócio começa a prosperar, a complexidade tributária cresce junto. Com o aumento da receita, surgem novas obrigações, riscos e exigências fiscais, muitas vezes invisíveis aos olhos de gestores e empreendedores. Para empresas que atuam com planejamento estratégico e finanças corporativas, evitar armadilhas fiscais não é apenas uma questão de conformidade, mas de sobrevivência financeira.

Karla Dennis, agente tributária licenciada nos EUA e especialista em estratégias fiscais, alerta: “Essas armadilhas não aparecem quando você está em dificuldades. Elas aparecem quando você começa a vencer.” As informações foram retiradas de Entrepreneur.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

1. Estrutura empresarial inadequada: a fundação do problema

Muitos negócios iniciam suas atividades como empresa individual ou sociedade limitada unipessoal, modelos simples e ágeis. Porém, conforme o lucro aumenta, esses formatos tornam-se menos eficientes. O motivo: exigem o pagamento de imposto de trabalho autônomo sobre toda a renda, somando-se ao imposto de renda convencional.

Negócios com crescimento consistente devem considerar estruturas como a S Corporation ou sociedades em nome coletivo, que permitem uma remuneração mais estratégica e reduzem a carga tributária total. Em finanças corporativas, a estrutura da empresa é um pilar fiscal. Escolher a forma jurídica certa, no momento certo, pode representar economia expressiva e maior rentabilidade.

2. Mistura entre despesas pessoais e corporativas

Conforme o padrão de vida dos empreendedores ou executivos aumenta, cresce também a tentação de usar recursos da empresa para despesas pessoais, confundindo os limites entre contas privadas e corporativas.

Contadores e CFOs sabem: essa prática compromete a rastreabilidade financeira, aumenta o risco de auditoria e pode levar a multas pesadas. A Receita exige comprovação de que os gastos são comuns e necessários à atividade empresarial. A recomendação é clara: separar contas, manter documentação rigorosa e blindar os relatórios contábeis de interferências pessoais.

3. Classificação incorreta de trabalhadores: passivo oculto

Para reduzir encargos trabalhistas e simplificar a folha, muitas empresas classificam prestadores como contratados independentes, quando na verdade atuam como funcionários regulares. Essa manobra, embora comum, pode gerar um passivo fiscal e trabalhista altíssimo.

A legislação americana (e de outros países) define que o controle sobre como, quando e com que recursos o trabalhador executa suas funções é um indicativo claro de vínculo empregatício. A reclassificação por parte da Receita ou órgãos estatais pode resultar em pagamento retroativo de impostos, multas, juros e processos judiciais. Em ambientes corporativos, a conformidade trabalhista é tão estratégica quanto o compliance fiscal.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

4. Falta de plano de aposentadoria para o sócio ou fundador

Muitos empreendedores e donos de negócios negligenciam o próprio futuro financeiro. A ausência de um plano de aposentadoria, como o Solo 401(k) ou o SEP IRA, representa não apenas a perda de benefícios futuros, mas também desperdício de vantagens fiscais imediatas.

Esses planos permitem a dedução de parte da renda tributável, reduzindo a carga atual e garantindo segurança financeira para o médio e longo prazo. Em finanças corporativas, o planejamento previdenciário do executivo é parte integrante da estratégia de capital humano e sucessão empresarial.

5. Pagamentos de impostos estimados incorretos ou ausentes

Diferente dos assalariados, empreendedores e empresas não têm imposto retido na fonte. Isso exige planejamento de pagamentos estimados ao longo do ano fiscal. Quando a empresa cresce, mas mantém os mesmos valores estimados, o resultado é um impacto negativo na declaração anual: multas, juros e surpresas no fluxo de caixa.

A gestão financeira eficaz exige revisão periódica da receita e atualização dos tributos devidos. Essa é uma das tarefas mais sensíveis da controladoria corporativa, essencial para proteger a saúde financeira da empresa e evitar estresse tributário.

Esse treinamento ensina como gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

  • Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;
  • Carga horária de três horas;
  • Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;
  • Certificado após a conclusão do treinamento;
  • Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;
  • Possibilidade de interação com outros profissionais da área;
  • Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS.

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing Finanças

Mais de Carreira

Aos 27 anos, ele saiu de US$ 50 mil para US$ 432 mil e abriu sua própria empresa

8 lições financeiras que líderes corporativos podem (e devem) aplicar hoje

Essas 6 personalidades financeiras moldam decisões no mundo corporativo; saiba qual é a sua

Insper divulga resultado do vestibular nesta quarta-feira,14; Veja como consultar os aprovados

Mais na Exame

EXAME Agro

Ameaça de tarifaço de Trump pode deixar Irã sem milho do Brasil

Future of Money

Bitcoin ganha força e US$ 100 mil volta ao radar de investidores

Brasil

São Paulo libera pagamento em ônibus via bluetooth; veja linhas

Carreira

Aos 27 anos, ele saiu de US$ 50 mil para US$ 432 mil e abriu sua própria empresa