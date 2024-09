Começa nos EUA 2º julgamento por monopólio do governo americano contra o Google

Após uma derrota histórica em agosto, o Google iniciou um novo julgamento antitruste nesta segunda-feira, desta vez no estado da Virgínia. O caso, movido pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, pode mudar as regras do jogo no mercado de publicidade digital.

O julgamento será conduzido pela juíza Leonie Brinkema no tribunal de Alexandria, e examinará se o Google se envolveu em práticas anticompetitivas por mais de 15 anos. A empresa é acusada de desviar gastos com anúncios dos editores para seus próprios serviços de tecnologia de anúncios.

Acusações e defesa

A advogada do Departamento de Justiça, Julia Tarver Wood, afirmou que o Google dominou o setor por meio de aquisições e manipulou as regras de publicidade para favorecer seus interesses. Já a principal advogada do Google, Karen Dunn, defendeu que a empresa apenas impulsionou o setor com investimentos em pesquisa e desenvolvimento, enfrentando concorrência ampla. Dunn destacou que “sucesso não é ilegal”.

Nos próximos dias, rivais da publicidade digital, editores de notícias e especialistas devem testemunhar para determinar se o Google violou a lei antitruste ao cobrar preços abusivos dos anunciantes e pagar menos aos editores.

Repercussão global e outros processos

Além deste julgamento, o Google enfrenta um processo semelhante no Reino Unido, onde a Autoridade de Concorrência e Mercados o acusou de violar a lei antitruste no setor de tecnologia de anúncios.

O novo julgamento acontece pouco após a empresa sofrer um revés em agosto, quando o juiz federal Amit P. Mehta decidiu que o Google violou a lei antitruste no mercado de mecanismos de busca. Mehta concluiu que o Google agiu como um “monopolista”, citando a violação da Seção 2 da Lei Sherman.

Ainda não se sabe qual será a penalidade final que o Google enfrentará por essas acusações, mas os processos estão sendo considerados os maiores desafios legais para o gigante da tecnologia nos últimos anos.