Acidente aéreo na Colômbia mata seis pessoas. Cantor está entre as vítimas

Seis pessoas morreram neste sábado, 11, após a queda de um avião de pequeno porte no centro da Colômbia, incluindo o cantor popular Yeison Jiménez, de 34 anos. Segundo informações da agência internacional AFP, a aeronave caiu poucos instantes depois da decolagem, e as autoridades confirmaram que não houve sobreviventes.

“Não há sobreviventes”, afirmou o coronel Álvaro Bello, da Diretoria de Aeronáutica Civil, em entrevista à Rádio Caracol.

O avião particular havia decolado do aeroporto de Paipa, município com cerca de 30 mil habitantes no departamento de Boyacá, por volta das 16h (horário local), com destino à cidade de Medellín, no noroeste do país.

Em comunicado oficial, o Ministério dos Transportes informou que o cantor e outros cinco ocupantes — entre eles o piloto — morreram nas proximidades do aeródromo. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento da decolagem, quando a aeronave não consegue ganhar altitude e acaba caindo em alta velocidade ainda perto da pista. Outro vídeo registra o avião em chamas após a queda, em uma área próxima a uma floresta.

O Ministério Público anunciou a abertura de uma investigação para apurar as causas do acidente. Já o instituto de medicina legal da Colômbia informou que os corpos serão transferidos para Bogotá, onde passarão por procedimentos de identificação.

Natural de Manzanares, no departamento de Caldas, Yeison Jiménez construiu uma carreira meteórica na música popular colombiana, conhecida por mesclar ritmos de ranchera e corridos com influência mexicana. Canções como “Aventurero” e “Guaro” somam milhões de visualizações nas plataformas digitais. Em 2021, o artista assinou contrato com uma gravadora afiliada à Universal Music. Seu último single, “Pedazos”, foi lançado há cerca de quatro meses.