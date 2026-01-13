CPI: ritmo da inflação nos EUA se mantém estável em dezembro

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos manteve um ritmo moderado em dezembro, com a inflação anual estável e o núcleo abaixo do esperado, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 13, pelo Departamento de Estatísticas do Trabalho (BLS).

O CPI subiu 2,7% em dezembro na comparação com o mesmo mês do ano anterior, repetindo a variação registrada em novembro. Na base mensal, os preços avançaram 0,3%, em linha com as estimativas do mercado.

Já o núcleo do CPI, que exclui alimentos e energia, teve alta de 2,6% em dezembro na comparação anual, abaixo da expectativa de aceleração para 2,7%. No mês, o avanço foi de 0,2%, também inferior à projeção de 0,3%.

"A inflação dos Estados Unidos veio praticamente em linha com o esperado, mas a abertura por itens mostrou pontos que não são tão bons, principalmente a aceleração da inflação de alimentos, que subiu 0,7% em dezembro, e a de moradia, com alta de 0,4%, que segue como uma pedra no sapato do Banco Central americano", afirmou Gustavo Cruz, analista da RB Investimentos.

Núcleo abaixo do esperado

A leitura do núcleo foi considerada levemente mais fraca do que o esperado, tanto na comparação mensal quanto na anual. O resultado manteve a taxa anual em 2,6%, sem aceleração em relação aos meses anteriores.

No mês, o principal fator de alta do CPI foi o índice de habitação, que avançou 0,4%. Os preços de alimentos subiram 0,7%, tanto dentro quanto fora do domicílio. Já o índice de energia registrou alta de 0,3%.

Entre os itens que pressionaram o núcleo da inflação, houve aumento nos preços de recreação, passagens aéreas, serviços médicos, vestuário, cuidados pessoais e educação.

Por outro lado, os índices de comunicação, veículos usados, móveis e utensílios domésticos recuaram em dezembro.

Alimentos e energia

No acumulado de 12 meses, os preços de alimentos subiram 3,1%. Dentro desse grupo, a alimentação fora de casa avançou 4,1%, enquanto a alimentação no domicílio teve alta de 2,4%.

O índice de energia acumulou alta de 2,3% em 12 meses, com destaque para os aumentos da eletricidade (+6,7%) e do gás natural (+10,8%). No mesmo período, os preços da gasolina caíram 3,4%.

Inflação em 12 meses

O núcleo do CPI acumulou alta de 2,6% nos 12 meses encerrados em dezembro. O índice de habitação avançou 3,2% no período. Outros componentes com aumentos relevantes incluem cuidados médicos (+3,2%), móveis e operações domésticas (+4,0%), recreação (+3,0%) e cuidados pessoais (+3,7%).

A próxima divulgação do índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos, referente a janeiro de 2026, está prevista para quarta-feira, 11 de fevereiro, às 8h30 (horário local).