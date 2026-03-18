Economia

Macro em Pauta

Selic: juro nominal do Brasil fica em 14,75% e é o 4º maior do mundo

Diferente do juro real, que reflete o retorno efetivo e o ganho de poder de compra, o juro nominal indica apenas o crescimento numérico do capital; veja o ranking

Brasil: em termos nominais, país fica em 4º lugar (RHJ/Getty Images)

Brasil: em termos nominais, país fica em 4º lugar (RHJ/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 18 de março de 2026 às 18h43.

O corte de 0,25 ponto percentual da taxa de juros nesta quarta-feira, 18, colocou o Brasil no quarto lugar no ranking mundial de juros nominais, segundo segundo levantamento compilado pelo economista Jason Vieira, da consultoria MoneYou e Lev Intelligence.

O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu cortar a Selic em 0,25 p.p, colocando-a no patamar de 14,75%, em decisão unânime.

O juro nominal é a taxa bruta de uma operação financeira, sem considerar os efeitos da inflação. Ele representa o valor exato que está registrado no contrato de um empréstimo ou na rentabilidade anunciada de um investimento.

Diferente do juro real, que reflete o retorno efetivo e o ganho de poder de compra, o juro nominal indica apenas o crescimento numérico do capital.

A taxa de juros nominal do Brasil ficou em 14,75%. O país está atrás da Turquia (37%), Argentina (29%), Rússia, (15,50%).

A Suíça tem o menor juro nominal entre os países do ranking, com juro de 0%.

Em termos reais, o Brasil está na segunda colocação, acima da Rússia e da Argentina e abaixo apenas da Turquia.

Ranking de maiores juros reais do mundo

Taxas de juros atuais descontadas a inflação projetada para os próximos 12 meses (EX ANTE)

PosiçãoPaísJuro real (%)
1Turquia10,38%
2Brasil9,51%
3Rússia9,41%
4Argentina9,41%
5México5,39%
6África do Sul5,22%
7Indonésia3,31%
8Hungria3,02%
9Colômbia2,99%
10Filipinas2,81%
11Hong Kong2,71%
12Polônia2,61%
13Israel2,39%
14Chile2,23%
15República Tcheca2,20%
16Cingapura2,10%
17Índia2,00%
18Austrália1,62%
19Tailândia1,51%
20Coreia do Sul1,35%
21Malásia1,28%
22Reino Unido1,24%
23Bélgica0,97%
24China0,79%
25França0,74%
26Suécia0,74%
27Estados Unidos0,58%
28Grécia0,44%
29Itália0,35%
30Espanha0,27%
31Dinamarca0,22%
32Alemanha0,18%
33Portugal0,11%
34Holanda0,01%
35Nova Zelândia-0,03%
36Áustria-0,07%
37Taiwan-0,15%
38Suíça-0,21%
39Japão-0,97%
40Canadá-1,54%

Média Geral: 2,18%

Juros nominais

Considerando os juros nominais (sem descontar a inflação), a taxa brasileira se manteve na quarta posição. Veja abaixo.

As 40 maiores taxas de juros nominais entre os principais países do mundo

PosiçãoPaísJuro nominal (%)
1Turquia37,00%
2Argentina29,00%
3Rússia15,50%
4Brasil14,75%
5Colômbia10,25%
6México7,00%
7África do Sul6,75%
8Hungria6,25%
9Índia5,25%
10Indonésia4,75%
11Chile4,50%
12Filipinas4,25%
13Israel4,00%
14Hong Kong4,00%
15Austrália3,85%
16Polônia3,75%
17Reino Unido3,75%
18Estados Unidos3,75%
19China3,00%
20Malásia2,75%
21Coreia do Sul2,50%
22Nova Zelândia2,25%
23República Tcheca3,50%
24Canadá2,25%
25Alemanha2,15%
26Áustria2,15%
27Espanha2,15%
28Grécia2,15%
29Holanda2,15%
30Portugal2,15%
31Bélgica2,15%
32França2,15%
33Itália2,15%
34Taiwan2,00%
35Suécia1,75%
36Dinamarca1,60%
37Tailândia1,00%
38Cingapura0,88%
39Japão0,75%
40Suíça0,00%

Média Geral: 5,30

Fonte de dados: FMI e Bancos Centrais
Elaborado por: MONEYU.COM.BR

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