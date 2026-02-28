SelectUSA: evento busca empresas brasileiras que querem atuar nos EUA

O governo dos Estados Unidos quer atrair mais empresas brasileiras para atuarem no país, especialmente na área de tecnologia. O SelectUSA, principal programa federal americano de atração de investimentos, realizará um evento em maio nos EUA, aberto a empresas brasileiras.

O evento será realizado de 3 a 6 de maio em National Harbor, Maryland, nos arredores da capital, Washington. Ele é aberto a empresas de todos os portes, desde startups até grandes companhias. Entre os setores com maior demanda estão software, tecnologia, serviços financeiros, alimentos e bebidas, produtos químicos e comunicações.

No encontro, haverá palestras de altos funcionários do governo dos EUA, executivos de alto escalão e líderes do setor, que falarão sobre regras americanas, oportunidades de negócios e estratégias comerciais.

No mesmo local, haverá uma edição especial SelectUSA Tech, desenhada para startups de tecnologia com intenção de expandir suas operações nos EUA nos próximos dois ou três anos.

O destaque do evento é o espaço para conexões entre investidores e empresas internacionais e organizações de desenvolvimento econômico (ODEs) americanas, como as administradas pelos Estados e cidades. Haverá contato direto com representantes de estados como Iowa, Missouri, Texas, Flórida, Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte e Virgínia – destinos que concentram grande parte do investimento brasileiro nos EUA.

"Para a administração do presidente Trump, atrair investimento estrangeiro é uma prioridade. Isso se alinha com as agências de desenvolvimento econômico em nível estadual, que oferecem muitos incentivos para as empresas", diz Kevin Murakami, cônsul-geral dos Estados Unidos em São Paulo, em entrevista à EXAME.

"É uma questão de fazer o match entre o que quer uma empresa brasileira nos Estados Unidos e os estados e agências certos", diz

"Agora, mais do que nunca, é o momento perfeito para que empresas brasileiras façam mais investimentos nos Estados Unidos. Quero deixar claro que as portas do país estão abertas ao investimento brasileiro. Estamos preparados para fazer de tudo para apoiar", afirma o cônsul.

Brasil lidera como maior delegação sul-americana

A Cúpula de Investimentos de 2025 bateu recorde de público, com mais de 5.500 participantes de mais de 100 países. Além disso, vieram mais de 1.100 profissionais de desenvolvimento econômico representando 54 estados e territórios americanos e catalisou quase US$ 1 bilhão em novos anúncios de investimento.

O Brasil teve a maior delegação da América Latina. OS EUA já fizeram 65 acordos de investimento, o que representa um valor acima de 1 bilhão de dólares e apoio a 2.500 empregos nos Estados Unidos.

Há empresas brasileiras presentes em mais de 40 estados e territórios norte-americanos e responsáveis por cerca de 105 mil empregos. Entre 2014 e 2024, o estoque de investimentos brasileiros nos EUA cresceu 52,3%, impulsionado principalmente pelos setores de software, serviços financeiros, alimentos e bebidas, serviços empresariais, química e plásticos.

Tarifas

No último ano, no entanto, o governo Trump adotou uma série de tarifas de importação de produtos do exterior, o que pode complicar a importação de insumos.

Empresas que produzem nos Estados Unidos ficam livres de tarifas pelo produto final, mas podem ser taxadas ao importar materiais e peças. Há, no entanto, enormes listas de isenções.

Parte das taxas foi derrubada pela Suprema Corte em 20 de fevereiro, mas a Casa Branca promete retomá-las de outras maneiras.

Mais informações sobre o evento no site www.selectusasummit.us.