Qual o histórico do salário mínimo no Brasil e o que é aumento real?

O salário mínimo se tornou um tema de destaque na reta final da eleição presidencial deste ano. Em 2022, o valor é de R$ 1.212,00, conforme estabelecido pela Medida Provisória nº 1,091/2021, assinada pelo Jair Bolsonaro, publicada no Diário Oficial da União. O novo valor atende ao estabelecido na Constituição, que determina a preservação do poder aquisitivo do salário mínimo.

Desde 2019, o salário mínimo é corrigido de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que mede a inflação entre o público com renda até cinco salários mínimos, o equivalente, hoje, a R$ 6.060. Entre 2005 e 2018, o Brasil seguia uma regra que considerava a inflação do ano anterior mais o crescimento do PIB os últimos dois anos para corrigir o salário mínimo.

No projeto de lei do Orçamento de 2023 enviado ao Congresso em agosto, o governo federal propõe que o salário mínimo seja de R$ 1.302 no ano que vem -- ou seja, sem aumento real em relação ao piso atual, de R$ 1.212. Os valores são nominais, e não estão corrigidos pela inflação.

O salário mínimo é usado como base para o pagamento de aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por isso, o aumento impacta as contas públicas de forma relevante. Pela Constituição, o salário mínimo deve ser suficiente para manter o poder de compra dos brasileiros.

O que é aumento real do salário mínimo

O salário mínimo tem aumento real quando o reajuste do valor é feito acima da inflação.

Histórico do salário mínimo no Brasil entre 1994 e 2022

Segundo dados do Departamento Intersidindical de estatísticas e estudos socioeconômicos, o histórico do salário mínimo entre 1994 e 2022:

2022 - R$ 1.212 - aumento de 10,18%

2021 - R$ 1.100 - aumento de 5,26%

2020 - R$1.045 - aumento de 0,58%

Jan 2020 - R$ 1039 - aumento de 4,11%

2019: R$ 998 - aumento de 4,61%

2018: R$ 954 - aumento de 1,81%

2017: R$ 937 - aumento de 6,48%

2016: R$ 880 - aumento de 11,68%

2015: R$ 788 - aumento de 8,84%

2014: R$ 724 - aumento de 6,78%

2013: R$ 678 - aumento de 9%

2012: R$ 622 - aumento de 14,13%

2011: R$ 545 - aumento de 5,88%

2010: R$ 510 - aumento de 9,68%

2009: R$ 465 - aumento de 12,05%

2008: R$ 415 - aumento de 9,21%

2007: R$ 380 - aumento de 8,57%

2006: R$ 300 - aumento de 16,67%

2005: R$ 260 - aumento de 15,38%

2004 :R$ 260 - aumento de 8,33%

2003; R$ 240 - aumento de 20%

2002: R$ 200 - aumento de 11,11%

2001: R$ 180 - aumento de 19,21%

2000: R$ 151 - aumento de 11,03%

1999: R$ 136 - aumento de 4,62%

1998: R$ 130 - aumento de 8,33%

1997: R$ 120 - aumento de 7,14%

1996: R$ 112 - aumento de 12%

1995: R$ 100 - aumento de 42,86%

1994: R$ 70 - aumento de 8,04%

1994: R$ 64,79

