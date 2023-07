Previsões para o PIB chinês caem apesar de expectativa de apoio

As perspectivas econômicas da China se deterioraram, com incertezas sobre uma melhora do ambiente de negócios, apesar dos esforços de Pequim de restaurar a confiança.

É o que mostra a mais recente pesquisa da Bloomberg junto a economistas, que cortaram a projeção mediana de crescimento em 2023 de 5,5% para 5,2%. A expansão do PIB vai desacelerar para 4,8% em 2024, ligeiramente abaixo da estimativa anterior de 4,9%.

A recuperação econômica da China perdeu força, com crescimento do PIB mais lento do que o esperado no último trimestre e sinais preocupantes em setores como consumo, comércio exterior e mercado imobiliário. Os principais líderes chineses sinalizaram política mais “dovish” daqui para a frente, mas é provável que evitem grandes pacotes de estímulo.

“Não espero que o estímulo seja de um tamanho que possa acelerar substancialmente o crescimento da China”, disse Tuuli Koivu, economista-chefe da Nordea Markets, que estima um crescimento em 2024 de 4%, bem abaixo do consenso. “Vejo riscos pendendo para o lado negativo”, disse ela. “Este é o novo normal com o qual devemos nos acostumar.”

A pesquisa da Bloomberg, com 73 economistas, começou após a divulgação dos principais dados econômicos na semana passada e terminou antes da declaração de segunda-feira, 24, à noite sobre a reunião do Politburo.

Economistas permaneceram cautelosos sobre uma possível flexibilização da política monetária este ano. Os entrevistados veem o banco central da China cortando a taxa de juro de um ano em 0,10 ponto percentual neste trimestre, mais do que uma estimativa anterior de um corte de 0,05. Eles deixaram inalteradas suas expectativas de um corte de 0,25 na alíquota de depósito compulsório dos bancos no período.

Os entrevistados também sinalizaram riscos deflacionários. O índice de preços ao consumidor chinês deve ficar em 0,9% neste ano, abaixo da estimativa anterior da pesquisa de 1,2%. Questionados sobre quanto tempo acham que as pressões deflacionárias persistirão, dez entre 14 economistas disseram quatro meses ou mais.