Províncias chinesas atingem crescimento do PIB acima de 6% no primeiro semestre

As províncias de Zhejiang, Jiangsu e Shandong, as proeminentes potências econômicas da China, tiveram um crescimento robusto do Produto Interno Bruto (PIB), acima de 6% no primeiro semestre deste ano, de acordo com relatórios recentes de seus escritórios de estatísticas.

Em destaque no crescimento econômico está a província do sul, Guangdong, que reafirma sua posição como a maior potência do país. Com uma cifra impressionante de 6,29 trilhões yuans (aproximadamente US$ 874,3 milhões) em PIB bruto, a região registrou um salto notável de 5% em comparação com o ano anterior, demonstrando sua resiliência e poder econômico inabalável.

Acompanhando de perto, Jiangsu, em segundo lugar, provou sua força ao atingir um PIB de 6,05 trilhões de yuans, com um crescimento sólido de 6,2%. Não muito atrás, Shandong seguiu os passos de Jiangsu, registrando também um impressionante crescimento de 6,2% no PIB. Mas foi Zhejiang, a jóia do leste da China, que brilhou ainda mais intensamente, com um salto notável de 6,8% em seu PIB.

Além dessas potências, as províncias de Henan e Sichuan também merecem destaque por seu desempenho notável. Henan registrou um PIB de 3,13 trilhões de yuans, crescendo em sólidos 3,8% em relação ao ano anterior. Enquanto isso, Sichuan mostrou-se em forma excepcional, com um crescimento impressionante de 5,5%, alcançando um PIB de 2,79 trilhões de yuans.

A indústria também está se destacando nas províncias de Jiangsu e Shandong, com mais de 70% dos setores apresentando crescimento no primeiro semestre. Como resultado, o valor adicionado industrial dessas províncias subiu consideravelmente em 8,3% e 6,9%, respectivamente. As vendas no varejo também não ficaram para trás, com Jiangsu apresentando um crescimento impressionante de 10%.

O investimento nessas regiões está superando a média nacional de 3,8%, com setores-chave como infraestrutura e manufatura contribuindo para o crescimento sustentado.

Jia Kang, diretor fundador da China Academy of New Supply-Side Economics e ex-diretor da Chinese Academy of Fiscal Sciences, enfatizou a importância do governo impulsionar o crescimento por meio de investimentos públicos e efetivos, especialmente em novos projetos de infraestrutura, onde o governo pode desempenhar um papel decisivo.

Essas estatísticas impressionantes das principais províncias econômicas contribuíram significativamente para o crescimento geral do PIB da China no primeiro semestre, atingindo a cifra impressionante de 59,3 trilhões de yuans, representando um aumento de 5,5% em relação ao ano anterior. Com 45% do PIB total do país, essas seis províncias líderes continuam a ser o motor impulsionador da economia chinesa, trazendo otimismo e perspectivas de crescimento sustentado para o futuro.