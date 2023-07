BMW inaugura novo centro de pesquisa e desenvolvimento em Xangai

O Grupo BMW acaba de inaugurar um novo centro de pesquisa e desenvolvimento em Xangai. Com a contínua expansão e atualização das instituições de P&D da BMW em Pequim, Xangai, Shenyang e Nanjing, o Grupo BMW já estabeleceu o sistema de pesquisa e desenvolvimento mais completo e maior fora da sede, na Alemanha, na China.

Nos últimos três anos, o número de equipes de pesquisa e desenvolvimento da BMW na China triplicou para mais de 3,2 mil designers, engenheiros, especialistas em veículos de nova energia e software. A BMW na China já alcançou a capacidade de pesquisa e desenvolvimento em todo o processo de produção de automóveis, bem como a capacidade de desenvolvimento de software para carros inteligentes e conectados.

Uso de tecnologia VR

Usando tecnologia VR/AR/MR para quebrar as limitações de tempo, espaço e condições físicas, para construir e explorar a criação em um ambiente VR de alta realidade, colaboração e simulação física. As equipes de design na China e em Munique podem realizar trabalhos colaborativos, inovar o processo de criação, realizar eficientemente metas de criação, e empoderar o futuro através da digitalização.

O Centro de Simulação de Direção do Grupo BMW está localizado em Munique, ele possui 14 simuladores, ocupa uma área de 11,4 mil metros quadrados e pode realizar 100 simulações por dia, sendo o laboratório de simulação mais avançado e maior da indústria.

BMW na China

No primeiro semestre de 2023, o Grupo BMWentregou 392,58 mil veículos das marcas BMW e Mini no mercado chinês, um aumento de 3,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Dentre estes, as vendas de veículos elétricos BMW alcançaram 44.864 unidades, um aumento de 283% em relação ao ano anterior. Os dados provam que o mercado chinês é não só o maior mercado único para a BMW mas também a frente mais importante no processo de eletrificação da BMW.