Aneel decide manter bandeira vermelha 2 em setembro e conta de luz continuará cara

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira, 29, que a bandeira vermelha, no patamar 2, será mantida para o mês de setembro. Isso implica em um custo adicional de R$ 7,87 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos nas contas de energia elétrica.

Segundo a Aneel, a decisão está relacionada à escassez de chuvas e ao aumento da geração a partir de termelétricas. "Em consequência, há necessidade de maior acionamento de usinas termelétricas, com elevados custos de geração, o que justifica a manutenção da bandeira vermelha patamar 2 para setembro", explicou a agência.

Em agosto, também estava vigente a bandeira vermelha 2, enquanto no mês anterior havia sido a bandeira vermelha 1.

Como funciona o sistema de bandeiras tarifárias?

O sistema de bandeiras tarifárias foi introduzido pela Aneel em 2015 com o objetivo de alertar os consumidores sobre os custos da geração de energia elétrica no país. Ele reflete o custo variável da produção de energia, levando em conta fatores como a disponibilidade de recursos hídricos, o crescimento das fontes renováveis e o uso de fontes de geração mais caras, como as termelétricas.

Antes dessa mudança, o sistema antigo repassava os custos mais elevados apenas nos reajustes tarifários anuais, sem que o consumidor soubesse quando a energia estava mais cara, o que dificultava a adaptação ao aumento de preços.

"Com o acionamento da bandeira vermelha patamar 2, a Aneel reforça a importância da conscientização e do uso responsável da energia elétrica. A economia de energia também contribui para a preservação dos recursos naturais e para a sustentabilidade do setor elétrico como um todo", informou a agência.