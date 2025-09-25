Economia

IPCA deve permanecer elevado e Selic em patamar alto, alerta BC

Relatório de Política Monetária aponta IPCA acima do teto da meta até o início de 2028

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 11h19.

As projeções oficiais de inflação do Banco Central (BC) apontam para uma alta acima da meta até o primeiro trimestre de 2028, segundo atualização divulgada no Relatório de Política Monetária nesta quinta-feira.

O BC revisou ainda as projeções para o crescimento da economia para este ano, de 2,1% para 2%, refletindo o tarifaço de Donald Trump. No ano seguinte, o freio no PIB será ainda maior, com expansão de 1,5%, segundo os cálculos da instituição.

Quanto à inflação, a previsão piorou em relação ao último relatório, divulgado em junho. Naquele mês, a estimativa era que o índice ficasse acima da meta até final de 2027. Agora, a instituição espera que o IPCA — índice oficial de inflação — tenha o seguinte comportamento:

  • feche 2025 em 4,8%, acima do teto;
  • fique em 3,6% no fim de 2026;
  • chegue a 3,2% no encerramento de 2027;
  • alcance 3,1% no primeiro trimestre de 2028.

A meta é de 3%, com limite de tolerância de 1,5% a 4,5%.

As estimativas superiores a 3% vão ao encontro do tom duro da comunicação do Comitê de Política Monetária (Copom), que indicou que a Taxa Selic deve permanecer em 15% por "período bastante prolongado".

"O cenário atual, marcado por elevada incerteza, exige cautela na condução da política monetária. O Comitê seguirá vigilante, avaliando se a manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta", disse o Copom.

O cenário de referência do BC leva em conta as projeções para a Taxa Selic do Boletim Focus, que apontavam taxa de 15% no fim de 2025 e de 12,38% no término de 2026.

Com base nesse cenário, o BC também divulgou a probabilidade de estouro da meta, ou seja, de a inflação ultrapassar o limite superior de 4,5%. Para 2025, o risco subiu de 68% para 71%, frente ao relatório de junho. Para 2026, essa chance permaneceu em 26%.

O BC destaca que a probabilidade não implica em risco de descumprimento da meta, pois, no regime contínuo, isso ocorre quando a inflação fica seis meses consecutivos acima do limite de referência no acumulado em 12 meses. Mas, segundo a autoridade monetária, é uma das referências para avaliação dos riscos envolvidos nas projeções.

O BC já descumpriu a meta no primeiro teste do novo regime. O IPCA acumulado foi de 5,35% nos 12 meses terminados em junho.

Na carta enviada ao Ministério da Fazenda para explicar os motivos do estouro, a autoridade monetária afirmou que espera que a inflação volte para o intervalo de tolerância a partir do primeiro trimestre de 2026. Mas o BC frisou que seu compromisso é com a meta de 3% e que suas decisões são tomadas para que esse objetivo seja alcançado ao longo do horizonte relevante.

No relatório de hoje, o BC reforçou que espera que a inflação fique fora da faixa de tolerância da meta até o fim deste ano, como mostra a projeção de 4,8%.

"O BC tem implementado medidas para mitigar os riscos inflacionários e reconduzir a inflação à meta. As decisões do Comitê de Política Monetária (Copom) têm colocado a política monetária em patamares significativamente contracionistas, sempre considerando os efeitos defasados da taxa de juros sobre a atividade econômica e a convergência da inflação à meta no horizonte relevante", disse.

