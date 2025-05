Planejamento afirma que resultado do PIB é positivo, puxado pela agropecuária e pelo investimento

Em nota oficial divulgada nesta sexta-feira, 30, o Ministério do Planejamento informou que o crescimento de 1,4% do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre é positivo. O resultado foi divulgado nesta manhã pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"Em suma, o resultado do PIB do 1º trimestre de 2025 foi positivo, com taxas de crescimento positivas desde o terceiro trimestre de 2021", afirmou o Planejamento.

Segundo a pasta, o crescimento da agropecuária foi o destaque no lado da oferta, compensando a queda observada no último trimestre de 2024.

Investimento impulsiona o crescimento

Pelo lado da demanda, o Planejamento informou que todos os componentes analisados pelo IBGE registraram variação positiva, com destaque para o investimento.

"Na ótica da demanda, todos os componentes registraram variação positiva, devendo-se ressaltar a elevação do investimento, com expansão positiva por seis trimestres consecutivos, o que fez com que a taxa de investimento da economia brasileira atingisse 17,8% do PIB, 1,1 p.p. acima da observada no mesmo período do ano anterior", informou a pasta.

Nas contas do Planejamento, o carregamento estatístico para 2025, que considera o crescimento nulo na margem para os demais trimestres, mostra que o crescimento do PIB do ano fecharia seria de 1,8%.

"O valor aproximado comumente divulgado para o carregamento é, no entanto, de 2,2%, pois não considera a dinâmica sazonal", informou o Planejamento.