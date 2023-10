PIB da China cresce 4,9% no terceiro trimestre

O produto interno bruto (PIB) da China cresceu 5,2% anualmente nos primeiros três trimestres de 2023, mostraram na quarta-feira dados do Departamento Nacional de Estatísticas (DNE). No terceiro trimestre de 2023, o PIB do país expandiu 4,9% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com o DNE. A meta de crescimento para o ano inteiro de 2023 foi fixada em cerca de 5%.

O PIB da China atingiu mais de 91,3 trilhões de iuanes (cerca de US$ 12,7 trilhões) nos primeiros três trimestres, revelaram os dados do DNE.

Nos primeiros três trimestres deste ano, diante de um ambiente internacional grave e complexo e a tarefas árduas de reforma, desenvolvimento e estabilidade a nível interno, todas as regiões e departamentos empreenderam grandes esforços para impulsionar o desenvolvimento de alta qualidade e estabilizar o emprego e preços, informou o DNE.

A procura do mercado continuou a se expandir, a produção e a oferta aumentaram de forma constante e o desempenho econômico continuou a melhorar. As vendas no varejo de bens de consumo da China aumentaram 6,8% anualmente nos primeiros três trimestres, para mais de 34,2 trilhões de iuanes, acrescentou o DNE.

A produção industrial de valor acrescentado do país, um importante indicador econômico, aumentou 4,0% em termos anuais nos primeiros três trimestres, de acordo com o DNE.

O investimento em ativos fixos da China aumentou 3,1% ano a ano nos primeiros três trimestres, para 37,5 trilhões de iuanes, enquanto a produção de serviços de valor agregado do país aumentou 6,0% ano a ano nos primeiros três trimestres, mostraram os dados do DNE.

A taxa de desemprego urbano pesquisada na China situou-se em 5,3% nos primeiros três trimestres de 2023, revelaram dados oficiais.

A renda disponível per capita da China foi de 29.398 iuanes nos primeiros três trimestres, um aumento anual de 6,3% em termos nominais, segundo os dados. Depois de deduzidos os factores de preço, o rendimento disponível per capita aumentou 5,9% em relação ao ano anterior.