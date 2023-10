Minério sobe com perspectiva de reposição de estoques na China

O minério de ferro se recuperou com a perspectiva de reposição de estoques de aço e crescimento das exportações da China, em meio a esforços do governo de estimular a economia.

Os futuros de minério em Singapura subiram até 1,4%, para US$ 117,55 a tonelada, nesta quinta-feira, 19.

Embora o declínio das margens das usinas chinesas seja um risco para os preços do minério, o inverno que se aproxima no hemisfério norte costuma ser um período de reposição, e o salto de 50% nas exportações chinesas de aço este ano até setembro, junto com as medidas de estímulo, deve sustentar a demanda, segundo a Huatai Futures.

Por outro lado, as perspectivas para o resto do ano parecem desafiadoras. Isso porque há a expectativa de que as usinas chinesas reduzam a produção de aço para cumprir a meta do governo de manter o volume anual abaixo do de 2022. A produção caiu 5,6% em setembro em relação ao ano anterior, segundo dados do governo.