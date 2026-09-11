CPI: inflação dos EUA acelera para 0,4% em agosto com alta da gasolina

O índice de preços ao consumidor (CPI, em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,4% em agosto, após alta de 0,1% em julho, informou nesta sexta-feira, 11, o Departamento de Estatísticas do Trabalho (BLS). O resultado veio em linha com o consenso dos analistas.

Em 12 meses, a inflação ficou em 3,4%, também conforme o esperado e no mesmo nível registrado em julho.

O núcleo do CPI, que exclui alimentos e energia, avançou 0,3% em agosto, acima da alta de 0,2% registrada em julho e do consenso de 0,2%. Em 12 meses, porém, o núcleo desacelerou de 2,5% para 2,4%, em linha com a expectativa dos analistas.

Gasolina impulsiona alta do CPI

A energia foi um dos principais fatores por trás da aceleração mensal. O índice do grupo subiu 2,1% em agosto, após queda de 1,5% em julho. A gasolina teve alta de 3,9% e respondeu por mais de um terço da alta do CPI no mês.

Em 12 meses, a energia acumula avanço de 16,3%, enquanto a gasolina registra alta de 27,4%. Na outra ponta, os preços do gás natural caíram 1,1% no mês, enquanto a eletricidade recuou 0,2%.

Moradia volta a pressionar inflação

Entre os componentes do núcleo, o índice de moradia subiu 0,3% em agosto, acelerando após alta de 0,1% em julho. Tanto os aluguéis quanto o aluguel equivalente dos proprietários avançaram 0,2%.

Outros serviços também tiveram altas relevantes. As passagens aéreas subiram 2,7%, a hospedagem fora de casa avançou 2,4% e os preços de comunicação tiveram alta de 2,3%.

Em sentido contrário, os preços de cuidados médicos recuaram 0,2%, enquanto o seguro de veículos caiu 0,8%.

Alimentos sobem pouco

O índice de alimentos avançou 0,1% em agosto, mesmo ritmo de julho. Os preços dos alimentos consumidos em casa ficaram estáveis, enquanto a alimentação fora do domicílio subiu 0,3%.

Entre os itens do supermercado, os preços de ovos subiram 2,9%, enquanto frutas e vegetais recuaram 0,4%.

Em 12 meses, os alimentos acumulam alta de 2,7%, com avanço de 2,2% nos preços dos alimentos consumidos em casa e de 3,4% na alimentação fora do domicílio.

Núcleo desacelera em 12 meses

Apesar da aceleração do CPI cheio no mês, o núcleo desacelerou na comparação anual. O indicador passou de alta de 2,5% em julho para 2,4% em agosto.

O resultado mantém a inflação americana acima do objetivo de 2% do Federal Reserve (Fed), mas mostra que parte das pressões subjacentes continua perdendo força.