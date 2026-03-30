Boletim Focus: mercado eleva projeção do IPCA de 4,17% para 4,31%

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central elevaram as projeções para a inflação e PIB em 2026 e mantiveram a estimativa para o dólar, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 30.

Para 2026, a estimativa da inflação cresceu pela terceira semana consecutiva, de 4,17% para 4,31%.

O PIB para este ano também subiu de 1,84% para 1,85%.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2026 subiu de 4,17% para 4,31%.

Para 2027, a expectativa também teve aumento de 3,80% para 3,84.

Em 2028 a projeção subiu de 3,52% para 3,57%. Em 2029, a projeção seguiu em 3,50%.

PIB

A expectativa do PIB para 2026 subiu de 1,84% para 1,85%.

Em 2027, a projeção foi mantida em 1,80%.

Para 2028 e 2029, a estimativa permaneceu em 2,00%.

Selic

Para 2026, os analistas aumentaram a expectativa de 12,25% para 12,50%.

Em 2027, a projeção foi mantida em 10,50%.

A estimativa seguiu em 10% para 2028 e em subiu de 9,50 para 9,75% para 2029.

Câmbio

Os economistas mantiveram a expectativa para a cotação do dólar em R$ 5,40 para 2026.

Para 2027, a projeção foi mantida em R$ 5,45.

Em 2028, a estimativa permaneceu em R$ 5,50.

Para 2029, a projeção ficou R$ 5,50.