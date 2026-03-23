Economia

Macro em Pauta

Mercado eleva projeção da Selic para 12,50% no fim de 2026

Analistas do mercado também elevaram a expectativa para a inflação deste ano pela segunda semana consecutiva

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 23 de março de 2026 às 08h35.

Última atualização em 23 de março de 2026 às 08h59.

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central elevaram as projeções para a inflação, para o PIB e para a Selic em 2026 e mantiveram a estimativa para o dólar, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 23.

Para 2026, a estimativa da taxa básica de juros subiu de 12,25% para 12,50%, na terceira alta semanal consecutiva.

A expectativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA aumentou de 4,10% para 4,17%.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2026 subiu de 3,91% para 4,10%.

Para 2027, a expectativa permaneceu em 3,80%.

Em 2028 e 2029, a projeção seguiu em 3,50%.

PIB

A expectativa do PIB para 2026 subiu de 1,83% para 1,84%.

Em 2027, a projeção foi mantida em 1,80%.

Para 2028 e 2029, a estimativa permaneceu em 2,00%.

Selic

Para 2026, os analistas aumentaram a expectativa de 12,25% para 12,50%.

Em 2027, a projeção foi mantida em 10,50%.

A estimativa seguiu em 10% para 2028 e em 9,50% para 2029.

Câmbio

Os economistas mantiveram a expectativa para a cotação do dólar em R$ 5,40 para 2026.

Para 2027, a projeção caiu de R$ 5,47 para R$ 5,45.

Em 2028, a estimativa permaneceu em R$ 5,50.

Para 2029, a projeção foi reduzida de R$ 5,51 para R$ 5,50.

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