BCE está 'pronto' para lançar Euro Digital, afirma Lagarde

A presidente do BCE (Banco Central Europeu) Christine Lagarde afirmou na última quinta-feira, 18, que a instituição está "pronta" para lançar o Euro Digital. O comentário indica o maior avanço até o momento no projeto de criação de uma CBDC (moeda digital de banco central).

Lagarde falou sobre o tema em uma coletiva de imprensa, após ser questionada sobre o avanço do projeto. Segundo a presidente, o BCE já fez tudo que poderia no desenvolvimento da iniciativa e, agora, depende de avanços por parte do Parlamento da União Europeia.

"Fizemos o nosso trabalho, fizemos a nossa parte, mas agora cabe ao Conselho Europeu e, certamente mais tarde, ao Parlamento Europeu, identificar se a proposta da Comissão é satisfatória e como pode ser transformada em legislação ou alterada", explicou Lagarde.

A presidente do BCE compartilhou ainda os objetivos da autarquia com o projeto. "Nossa ambição é garantir que, na era digital, exista uma moeda que seja a âncora de estabilidade para o sistema financeiro. No momento, essa âncora é o dinheiro de um banco central, que essencialmente tem forma material: são as notas que você tem na sua carteira".

"Mas, na era digital, ele precisa ser uma expressão digital dessa soberania e uma âncora digital para o propósito do sistema financeiro que temos. É isso que buscamos, além de garantir que seja fácil de usar, não seja cara, seja rápida, eficiente, privada e que funcione online e offline", destacou.

Euro Digital e stablecoins

O BCE já havia comentado anteriormente que depende de autorizações de outros órgãos da União Europeia para avançar com o projeto do Euro Digital. No momento, a iniciativa não conseguiu sair de uma fase de estudos, sem um piloto efetivo ou ações mais concretas.

Desde o retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, Lagarde tem reforçado a necessidade da União Europeia avançar com o projeto de CBDC. Para ela, o Euro Digital será essencial para reduzir a dependência do bloco em relação ao dólar e modernizar o sistema de pagamentos da região.

A postura de Lagarde reflete o incentivo de Trump ao desenvolvimento e crescimento das criptomoedas pareadas ao dólar, as stablecoins. De origem privada, e não estatal, esses ativos digitais têm ganhado cada vez mais espaço ao redor do mundo, gerando preocupações na Zona do Euro.

