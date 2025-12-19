Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

BCE está 'pronto' para lançar Euro Digital, afirma Lagarde

Presidente do Banco Central Europeu disse que aguarda autorização legislativa para avançar com projeto de moeda digital

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 11h51.

Tudo sobreBCE
Saiba mais

A presidente do BCE (Banco Central Europeu) Christine Lagarde afirmou na última quinta-feira, 18, que a instituição está "pronta" para lançar o Euro Digital. O comentário indica o maior avanço até o momento no projeto de criação de uma CBDC (moeda digital de banco central).

Lagarde falou sobre o tema em uma coletiva de imprensa, após ser questionada sobre o avanço do projeto. Segundo a presidente, o BCE já fez tudo que poderia no desenvolvimento da iniciativa e, agora, depende de avanços por parte do Parlamento da União Europeia.

"Fizemos o nosso trabalho, fizemos a nossa parte, mas agora cabe ao Conselho Europeu e, certamente mais tarde, ao Parlamento Europeu, identificar se a proposta da Comissão é satisfatória e como pode ser transformada em legislação ou alterada", explicou Lagarde.

A presidente do BCE compartilhou ainda os objetivos da autarquia com o projeto. "Nossa ambição é garantir que, na era digital, exista uma moeda que seja a âncora de estabilidade para o sistema financeiro. No momento, essa âncora é o dinheiro de um banco central, que essencialmente tem forma material: são as notas que você tem na sua carteira".

"Mas, na era digital, ele precisa ser uma expressão digital dessa soberania e uma âncora digital para o propósito do sistema financeiro que temos. É isso que buscamos, além de garantir que seja fácil de usar, não seja cara, seja rápida, eficiente, privada e que funcione online e offline", destacou.

Euro Digital e stablecoins

O BCE já havia comentado anteriormente que depende de autorizações de outros órgãos da União Europeia para avançar com o projeto do Euro Digital. No momento, a iniciativa não conseguiu sair de uma fase de estudos, sem um piloto efetivo ou ações mais concretas.

Desde o retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, Lagarde tem reforçado a necessidade da União Europeia avançar com o projeto de CBDC. Para ela, o Euro Digital será essencial para reduzir a dependência do bloco em relação ao dólar e modernizar o sistema de pagamentos da região.

A postura de Lagarde reflete o incentivo de Trump ao desenvolvimento e crescimento das criptomoedas pareadas ao dólar, as stablecoins. De origem privada, e não estatal, esses ativos digitais têm ganhado cada vez mais espaço ao redor do mundo, gerando preocupações na Zona do Euro.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | TikTok

Acompanhe tudo sobre:BCEChristine LagardeEuroCriptomoedasCriptoativos

Mais de Future of Money

Mercado cripto tem menor capitalização desde abril: é o fim da alta?

Bradesco inicia testes de identidade digital em blockchain

Bitcoin pode despencar ainda mais e chegar a US$ 10 mil, diz analista da Bloomberg

Coinbase vai além de cripto e inclui ações e 'mercado preditivo' em plataforma

Mais na Exame

Mercados

Investidor local deve puxar alta da bolsa brasileira em 2026, prevê Citi

Um conteúdo SBT News

Quem são os suplentes que assumem vagas de Eduardo Bolsonaro e Ramagem

Negócios

Ex-vendedor quase faliu e hoje fatura R$ 250 milhões com carros usados

Mundo

Economia da Rússia crescerá apenas 1% em 2025, diz Putin