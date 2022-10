Inflação para de cair e prévia sobe 0,16% em outubro no IPCA-15, diz IBGE

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), prévia da inflação mensal, ficou em 0,16% em outubro. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 25, pelo IBGE.

O acumulado em 12 meses foi a 6,85%, em queda ante os 7,96% no IPCA-15 de setembro. Nos dez meses do ano até outubro, a variação acumulada é de 4,80%.

O Brasil havia tido deflação, isto é, uma variação negativa no índice, em agosto e setembro, puxada pela desoneração no preço dos combustíveis e cenário mais favorável do preço do petróleo no mercado internacional.

A variação em outubro ficou acima do consenso do mercado, que esperava de fato o fim das quedas no IPCA-15, mas com índice mensal variando perto de zero (em 0,05%) e inflação anual menor, em 6,75%.

No boletim Focus desta semana, que reúne projeções dos principais bancos e casas de análise compilados pelo Banco Central, a estimativa foi de IPCA em 2022 foi de 5,62% para 5,60%, a 17ª redução seguida. Já a estimativa para 2024 acelerou de 3,43% para 3,50%.

O IPCA-15 diz respeito ao período entre a última quinzena do mês anterior e a primeira quinzena do mês atual, e é considerado uma prévia do IPCA final, que abrange o mês completo e é divulgado no mês seguinte.

