Leite cai 14%, passagens aéreas sobem 8%: veja as maiores altas e baixas de preço em setembro

O Brasil teve nova deflação no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), principal índice inflacionário brasileiro, com queda de 0,29% da inflação em setembro e alta acumulada de 7,17% em 12 meses. O resultado foi divulgado nesta terça-feira, 11, pelo IBGE.

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo toda manhã no seu e-mail. Cadastre-se na newsletter gratuita EXAME Desperta

O resultado de setembro representa pelo terceiro mês seguido uma deflação, quando há variação negativa no índice. Em agosto, a inflação já havia variado negativamente em 0,36%.

VEJA TAMBÉM: Brasil tem deflação de 0,29% em setembro no IPCA e acumulado cai para 7,17%

A queda no índice foi novamente puxada pela redução no preço dos combustíveis, em meio ao corte de impostos e cenário mais favorável no mercado internacional. Juntos, os combustíveis caíram 8,5% no mês. Alimentos também caíram pela primeira vez desde novembro de 2021, com queda de 0,51% no grupo "Alimentos e Bebidas" e 0,86% no subgrupo alimentação no domicílio.

EXCLUSIVO: Michael Bloomberg fala à EXAME sobre guerra, ESG, favela e como acelerar as mudanças

Um destaque foi a queda no preço do leite longa vida, que caiu 13,71%, favorecido pelo fim do inverno, após ter altas fortes nos últimos meses. Apesar da baixa em setembro, o leite segue com alta acima da inflação no acumulado, tendo subido mais de 30% em 12 meses. Veja abaixo os produtos que mais caíram e subiram de preço em setembro e ao longo dos últimos 12 meses.

Maiores baixas de preço em setembro

(variação mensal; IPCA do mês foi de -0,29%)

Morango -21.77%

-21.77% Pepino -14.83%

-14.83% Melancia -14.44%

-14.44% Leite longa vida -13.71%

-13.71% Etanol -12.43%

-12.43% Manga -11.05%

-11.05% Acesso à internet -10.55%

-10.55% Gasolina -8.33%

-8.33% Repolho -6.78%

-6.78% Óleo de soj a -6.27%

a -6.27% Alface -5.85%

-5.85% Coentro -5.27%

-5.27% Feijão - carioca (rajado) -4.78%

-4.78% Óleo diesel -4.57%

-4.57% Tomate -3.82%

-3.82% Feijão - preto -3.41%

-3.41% Couve -3.21%

-3.21% Peixe - dourada -3.12%

-3.12% Videogame (console) -3.06%

Maiores altas de preço setembro

(variação mensal; IPCA do mês foi de -0,29%)

Limão 34.57%

34.57% Cebola 11.22%

11.22% Tangerina 11.15%

11.15% Banana - d'água 10%

10% Laranja - baía 8.69%

8.69% Passagem aérea 8.22%

8.22% Maracujá 7.71%

7.71% Banana - maçã 7.62%

7.62% Banana - prata 7.51%

7.51% Abobrinha 7.48%

7.48% Laranja - lima 6.93%

6.93% Transporte por aplicativo 6.14%

6.14% Couve-flor 5.83%

5.83% Leite condensado 5.54%

5.54% Doce de frutas em pasta 5.49%

5.49% Maçã 5.13%

5.13% Inhame 4.92%

4.92% Pimentão 4.38%

4.38% Autoescola 4.35%

4.35% Uva 4.28%

Maiores baixas de preço em 12 meses

(variação em 12 meses; IPCA no período foi de 7,17%)

Etanol -24.39

-24.39 Pimentão -19.79

-19.79 Abobrinha -18.88

-18.88 Gasolina -18.65

-18.65 Energia elétrica residencial -17.51

-17.51 Carne de carneiro -17.07

-17.07 Tomate -16.44

-16.44 Pepino -16.35

-16.35 Feijão - preto -14.88

-14.88 Acesso à internet -10.55

-10.55 Coentro -9.98

-9.98 Laranja - lima -7.26

-7.26 Videogame (console) -6.6

-6.6 Aluguel de veículo -6.23

-6.23 Abacate -6.11

-6.11 Arroz -6.05

-6.05 Peixe - dourada -5.97

-5.97 Peixe - pintado -5.29

-5.29 Carne de porco -4.56

-4.56 Carne de porco salgada e defumada -4.3

Maiores altas de preço em 12 meses

(variação em 12 meses; IPCA no período foi de 7,17%)

Cebola 127.3%

127.3% Melão 73.31%

73.31% Mamão 53.89%

53.89% Passagem aérea 47.69%

47.69% Óleo diesel 45.19%

45.19% Banana - d'água 44.82%

44.82% Maracujá 44.04%

44.04% Seguro voluntário de veículo 41.35%

41.35% Transporte por aplicativo 39.79%

39.79% Tangerina 39.67%

39.67% Café moído 37.66%

37.66% Maçã 36.96%

36.96% Limão 36.95%

36.95% Leite longa vida 36.93%

36.93% Farinha de trigo 35.39%

35.39% Melancia 35.1%

35.1% Leite condensado 33.13%

33.13% Mudança 32.82%

32.82% Manga 31.93%

31.93% Alimento infantil 31.46%

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo toda manhã no seu e-mail. Cadastre-se na newsletter gratuita EXAME Desperta

Veja tudo sobre as eleições 2022 no YouTube da Exame