Reação à prévia da Petrobras, IPCA-15, balanços da Telefônica e big techs e o que move o mercado

Bolsas internacionais operam sem uma direção definida na manhã desta terça-feira, 25, com investidores atentos aos resultados corporativos do terceiro trimestre. Índices da Europa e Wall Street oscilam entre altas e baixas, antes dos balanços de big techs americanas. Microsoft, Alphabet (Google) e Spotify irão divulgar seus resultados nesta terça. Amazon, Meta (Facebook) e Apple irão apresentar seus números ao longo da semana.

A temporada de balanços também esquenta no mercado brasileiro. As expctativas nesta terça estarão voltadas para os resultados da Telefônica (VIVT3) e Neoenergia (NEOE3), previstos para esta noite. Já durante o pregão, investidores devem reagir ao relatório de produção e vendas da Petrobras, divulgado na última noite.

Desempenho dos indicadores às 7h50 (de Brasília):

Dow Jones futuro (Nova York): - 0,36 %

S&P 500 futuro (Nova York): - 0,25%

Nasdaq futuro (Nova York): + 0,01%

DAX (Frankfurt): - 0,75%

CAC 40 (Paris): + 0,31%

FTSE 100 (Londres): - 0,47%

Stoxx 600 (Europa): + 0,09%

Hang Seng (Hong Kong): - 0,10%

Petrobras (PETR3/PETR4)

A Petrobras apresentou produção de 2,644 milhões de óleo equivalente por dia no terceiro trimestre, 6,6% abaixo do mesmo período de 2021 e 0,3% menor que no trimestre anterior. A queda, segunda a empresa, foi pressionada pela menor participação nos campos de Atapu e Sépia, parada para descomissionamento do FPSO Capixaba e declínio da produção de poços maduros. Também houve queda nas vendas, com recuo total de 8,8% para 2,885 milhões de barris por dia. As vendas de diesel e gasolina caíram 9,6% e 8,2%, respectivamente, na comparação anual.

As ADRs da Petrobras caem mais de 2% no pré-mercado americano. Se confirmada a queda na B3, a ação da companhia passará a acumular mais de 10% de perdas na semana -- que acabou de começar. No último pregão, as ações da estatal recuaram mais de 9%, registrando a maior queda desde fevereiro de 2021, quando os papéis caíram mais de 20%. A forte desalorização da época tinha como pano de fundo a primeira troca de comando na Petrobras pelo governo de Jair Bolsonaro. Mas hoje investidores estão na ponta oposta, com a preocupação em cima de uma possível derrota do atual presidente na corrida presidencial.

A percepção do mercado é de que o rali para estatais da semana passada, ancorado pelo avanço de Bolsonaro nas pesquisas, pode ter sido exacerbada -- especialmente após o caso envolvendo Roberto Jefferson, seu apoiador, no fim de semana. "A corrida em direção a estatais na semana passada, dado o atual estágio da eleição, pode encontrar elementos de exagero, em especial quando consideramos todos os riscos externos do momento", disse em carta Felipe Miranda, CEO e fundador da Empiricus.

Lula e Bolsonaro estáveis no Ipec

O resultado da pesquisa Ipec divulgado na última noite também joga um balde de água fria nas esperanças de uma possível virada bolsonarista. Segundo a pesquisa, com informações colhidas entre os dias 22 e 24, Bolsonaro se manteve estável em relação à semana anterior, com 46% dos votos válidos contra 54% do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

IPCA-15

Além da corrida eleitoral e da agenda de balanços, investidores ainda devem repercutir nesta terça o Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) da primeira quinzena de outubro. O consenso do mercado para a divulgação é de que o IPCA-15 fique praticamente zerado na comparação mensal, com desaceleração de 7,96% para 6,75% no acumulado de 12 meses.