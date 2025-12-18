Inflação nos EUA desacelera e núcleo do CPI atinge menor nível desde 2021

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos mostrou sinais de desaceleração em novembro, com a inflação avançando no ritmo mais lento desde o início de 2021, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 18, pelo Departamento de Estatísticas do Trabalho (BLS).

O índice de preços ao consumidor teve alta de 2,7% em novembro, na comparação com o mesmo mês do ano passado.

Já o núcleo do CPI, que exclui os preços mais voláteis de alimentos e energia, subiu 2,6% em novembro na comparação anual. O resultado representa uma desaceleração em relação ao avanço de 3% registrado dois meses antes e marca o ritmo mais fraco em quase quatro anos.

Paralisação do governo afeta leitura dos dados

A divulgação do relatório foi impactada pela paralisação do governo federal dos Estados Unidos.

Segundo o BLS, grande parte dos dados de preços de outubro não pôde ser coletada durante o período de shutdown, o que limitou a capacidade do órgão de calcular variações mensais e de analisar diversos componentes importantes da inflação em novembro.

Diante dessas restrições, o BLS informou que o núcleo do CPI avançou 0,2% no acumulado dos dois meses encerrados em novembro.

Sinais de alívio na inflação

Apesar das limitações, o relatório reforça a percepção de que as pressões inflacionárias começam a perder força, após permanecerem em uma faixa relativamente estreita desde o início deste ano, segundo a Bloomberg.

Ainda assim, não está claro se os dados serão suficientes para influenciar a estratégia do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). Os formuladores de política monetária seguem divididos sobre o rumo dos juros no próximo ano.

Na semana passada, o Fed cortou a taxa de juros pela terceira reunião consecutiva, em uma tentativa de se antecipar a um possível enfraquecimento mais acentuado do mercado de trabalho.

O presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou recentemente que os dados do CPI “podem estar distorcidos” em razão do período recorde de paralisação do governo federal, encerrado apenas em 12 de novembro.