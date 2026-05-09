Gás do Povo: programa será pago sempre no dia 10 de cada mês

Repórter de Negócios
Publicado em 9 de maio de 2026 às 16h28.
O governo federal fixou o dia 10 de cada mês como data permanente para o pagamento do programa Gás do Povo. A medida vale independentemente de ser dia útil, fim de semana ou feriado.
Neste domingo, 10 de maio, o vale será disponibilizado para 2,71 milhões de famílias. O investimento do governo em maio é de R$ 288,66 milhões. No total, o programa atende 15,05 milhões de lares, 45,19 milhões de pessoas, em todos os municípios do país.
Em maio, 345,11 mil famílias entram no programa pela primeira vez.
A secretária nacional de Integração e Articulação de Plataformas Sociais Eletrônicas do MDS, Analúcia Faggion, destacou que o programa entra em uma nova etapa de consolidação.
"O Governo do Brasil quer e vai conseguir garantir uma estrutura para a gente diminuir e sair do cenário da pobreza energética e garantir melhor qualidade de vida para todas nós, para todos nós e para as famílias brasileiras", afirma.
O Nordeste concentra o maior número de famílias atendidas em maio: 1,09 milhão, com repasse de 116,10 milhões de reais. O Sudeste vem em seguida, com 760,21 mil vales emitidos e 76,03 milhões de reais em investimento. O Norte atende 480,41 mil domicílios (56,85 milhões de reais), seguido de Centro-Oeste com 194,05 mil lares (20,59 milhões de reais) e Sul com 179,71 mil (19,07 milhões de reais).
Das famílias beneficiadas, 14,02 milhões têm mulheres como responsáveis familiares, 93,14% do total.
O benefício é operacionalizado pela Caixa Econômica Federal, responsável por cadastrar revendedoras, distribuir vales-recarga e validar os acessos dos usuários. A retirada da recarga gratuita é feita diretamente nas revendas credenciadas, mediante apresentação do cartão do Bolsa Família, cartão de débito da Caixa ou CPF com código de validação enviado por celular.
A periodicidade do benefício varia conforme a composição familiar:
Como o crédito é gerado todo dia 10, o vale anterior vence no dia 9. O benefício não é cumulativo: se não for usado no prazo, é cancelado quando o novo vale é gerado. Não há pagamento em dinheiro.
Famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com registro atualizado há pelo menos 24 meses, e renda per capita mensal menor ou igual a meio salário-mínimo. Têm prioridade as que recebem Bolsa Família. O benefício pode ser acumulado com outros programas sociais, exceto o Auxílio Gás, modalidade atual.
O valor do vale corresponde ao preço de referência do botijão de gás definido pelos ministérios de Minas e Energia e da Fazenda, considerando a unidade da federação de cadastro da família.
O responsável familiar cadastrado no CadÚnico deve procurar a revenda credenciada mais próxima e apresentar uma das opções:
Os beneficiários podem verificar se foram selecionados pelos seguintes canais: