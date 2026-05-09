Gás do Povo: programa será pago sempre no dia 10 de cada mês

O governo federal fixou o dia 10 de cada mês como data permanente para o pagamento do programa Gás do Povo. A medida vale independentemente de ser dia útil, fim de semana ou feriado.

Neste domingo, 10 de maio, o vale será disponibilizado para 2,71 milhões de famílias. O investimento do governo em maio é de R$ 288,66 milhões. No total, o programa atende 15,05 milhões de lares, 45,19 milhões de pessoas, em todos os municípios do país.

Em maio, 345,11 mil famílias entram no programa pela primeira vez.

A secretária nacional de Integração e Articulação de Plataformas Sociais Eletrônicas do MDS, Analúcia Faggion, destacou que o programa entra em uma nova etapa de consolidação.

"O Governo do Brasil quer e vai conseguir garantir uma estrutura para a gente diminuir e sair do cenário da pobreza energética e garantir melhor qualidade de vida para todas nós, para todos nós e para as famílias brasileiras", afirma.

O Nordeste concentra o maior número de famílias atendidas em maio: 1,09 milhão, com repasse de 116,10 milhões de reais. O Sudeste vem em seguida, com 760,21 mil vales emitidos e 76,03 milhões de reais em investimento. O Norte atende 480,41 mil domicílios (56,85 milhões de reais), seguido de Centro-Oeste com 194,05 mil lares (20,59 milhões de reais) e Sul com 179,71 mil (19,07 milhões de reais).

Das famílias beneficiadas, 14,02 milhões têm mulheres como responsáveis familiares, 93,14% do total.

Como o programa Gás do Povo vai funcionar?

O benefício é operacionalizado pela Caixa Econômica Federal, responsável por cadastrar revendedoras, distribuir vales-recarga e validar os acessos dos usuários. A retirada da recarga gratuita é feita diretamente nas revendas credenciadas, mediante apresentação do cartão do Bolsa Família, cartão de débito da Caixa ou CPF com código de validação enviado por celular.

A periodicidade do benefício varia conforme a composição familiar:

Famílias com 2 ou 3 integrantes: um vale a cada 3 meses (até 4 por ano)

Famílias com 4 ou mais integrantes: um vale a cada 2 meses (até 6 por ano)

Como o crédito é gerado todo dia 10, o vale anterior vence no dia 9. O benefício não é cumulativo: se não for usado no prazo, é cancelado quando o novo vale é gerado. Não há pagamento em dinheiro.

Quem tem direito ao Gás do Povo?

Famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com registro atualizado há pelo menos 24 meses, e renda per capita mensal menor ou igual a meio salário-mínimo. Têm prioridade as que recebem Bolsa Família. O benefício pode ser acumulado com outros programas sociais, exceto o Auxílio Gás, modalidade atual.

O valor do vale corresponde ao preço de referência do botijão de gás definido pelos ministérios de Minas e Energia e da Fazenda, considerando a unidade da federação de cadastro da família.

Como retirar o gás

O responsável familiar cadastrado no CadÚnico deve procurar a revenda credenciada mais próxima e apresentar uma das opções:

Cartão com chip do Bolsa Família

Cartão de débito da conta da Caixa

CPF com código de validação enviado por celular

Como consultar se tenho direito

Os beneficiários podem verificar se foram selecionados pelos seguintes canais:

Aplicativo Meu Social

Portal Cidadão Caixa

Caixa Cidadão: 0800-726-0207

Canais de atendimento para dúvidas