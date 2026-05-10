Gás do Povo: veja como saber se tenho direito ao benefício pago hoje

Repórter de Negócios
Publicado em 10 de maio de 2026 às 06h06.
O dia 10 de maio marca o primeiro pagamento fixo do programa Gás do Povo do governo Lula. A partir de agora, o vale será creditado todo dia 10, seja dia útil, fim de semana ou feriado. Neste mês, 2,71 milhões de famílias recebem o benefício, com investimento total de 288,66 milhões de reais. No total, o programa já contempla 15,05 milhões de lares, 45,19 milhões de pessoas, em todos os municípios do país.
O programa marca a transição do modelo anterior, baseado em repasse financeiro, para um sistema de distribuição direta via revendas credenciadas. Em maio, 345,11 mil famílias entram no programa pela primeira vez.
O programa atende famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com cadastro atualizado há pelo menos 24 meses e renda per capita mensal de até meio salário-mínimo. Têm prioridade as famílias que já recebem Bolsa Família. O benefício pode ser acumulado com outros programas sociais, exceto o Auxílio Gás, modalidade atual.
Os beneficiários podem verificar se foram selecionados pelos seguintes canais:
O benefício é operacionalizado pela Caixa Econômica Federal, responsável por cadastrar revendedoras, distribuir vales-recarga e validar os acessos dos usuários. A retirada é feita diretamente em revendas credenciadas. O responsável familiar cadastrado no CadÚnico deve apresentar uma das opções:
A quantidade varia conforme o tamanho da família. Domicílios com dois ou três membros recebem um vale a cada três meses até 4 por ano. Famílias com quatro ou mais integrantes têm direito a um vale a cada dois meses até 6 por ano.
Como o crédito é gerado todo dia 10, o vale anterior vence no dia 9. O benefício não é cumulativo: se não for usado no prazo, é cancelado quando o novo vale é gerado. Não há pagamento em dinheiro.
O valor do vale corresponde ao preço de referência do botijão de gás definido pelos ministérios de Minas e Energia e da Fazenda, considerando a unidade da federação de cadastro da família.