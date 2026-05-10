Gás do Povo: veja como saber se tenho direito ao benefício pago hoje

O dia 10 de maio marca o primeiro pagamento fixo do programa Gás do Povo do governo Lula. A partir de agora, o vale será creditado todo dia 10, seja dia útil, fim de semana ou feriado. Neste mês, 2,71 milhões de famílias recebem o benefício, com investimento total de 288,66 milhões de reais. No total, o programa já contempla 15,05 milhões de lares, 45,19 milhões de pessoas, em todos os municípios do país.

O programa marca a transição do modelo anterior, baseado em repasse financeiro, para um sistema de distribuição direta via revendas credenciadas. Em maio, 345,11 mil famílias entram no programa pela primeira vez.

Quem tem direito ao Gás do Povo?

O programa atende famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com cadastro atualizado há pelo menos 24 meses e renda per capita mensal de até meio salário-mínimo. Têm prioridade as famílias que já recebem Bolsa Família. O benefício pode ser acumulado com outros programas sociais, exceto o Auxílio Gás, modalidade atual.

Os beneficiários podem verificar se foram selecionados pelos seguintes canais:

Aplicativo Meu Social

Portal Cidadão Caixa

Caixa Cidadão: 0800-726-0207

Como retirar o benefício

O benefício é operacionalizado pela Caixa Econômica Federal, responsável por cadastrar revendedoras, distribuir vales-recarga e validar os acessos dos usuários. A retirada é feita diretamente em revendas credenciadas. O responsável familiar cadastrado no CadÚnico deve apresentar uma das opções:

Cartão com chip do Bolsa Família

Cartão de débito da conta da Caixa

CPF com código de validação enviado por celular

Quantos botijões posso receber?

A quantidade varia conforme o tamanho da família. Domicílios com dois ou três membros recebem um vale a cada três meses até 4 por ano. Famílias com quatro ou mais integrantes têm direito a um vale a cada dois meses até 6 por ano.

Como o crédito é gerado todo dia 10, o vale anterior vence no dia 9. O benefício não é cumulativo: se não for usado no prazo, é cancelado quando o novo vale é gerado. Não há pagamento em dinheiro.

O valor do vale corresponde ao preço de referência do botijão de gás definido pelos ministérios de Minas e Energia e da Fazenda, considerando a unidade da federação de cadastro da família.

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