Gás do Povo: como saber se tenho direito e como consultar

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou neste segunda-feira, 24, a primeira fase da operação nacional do programa Gás do Povo.

Cerca de 1 milhão de famílias vão receber gás de cozinha gratuitamente nas dez capitais contempladas na primeira fase da operação. São elas, em ordem de número de famílias atendidas:

São Paulo (323 mil famílias)

Salvador (170,6 mil)

Fortaleza (122,4 mil)

Recife (101 mil)

Belém (92,8 mil)

Belo Horizonte (52 mil)

Goiânia (42,5 mil)

Teresina (37 mil)

Natal (30,5 mil)

Porto Alegre (24 mil famílias)

O programa marca a transição do modelo anterior, baseado em repasse financeiro, para um sistema de distribuição direta via revendas credenciadas. A meta do programa é alcançar mais de 15 milhões de famílias até março de 2026 — cerca de 50 milhões de pessoas.

Como o programa "Gás do Povo" vai funcionar?

O benefício será operacionalizado pela Caixa Econômica Federal, responsável por cadastrar revendedoras, distribuir vales-recarga e validar os acessos dos usuários. A retirada da recarga gratuita será feita diretamente nas revendas credenciadas, mediante apresentação do cartão do Bolsa Família, cartão de débito da Caixa ou CPF com código de validação enviado por celular.

Quem direito ao Gás do Povo?

Famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com registro atualizado há pelo menos 24 meses, e que possuam renda per capita mensal menor ou igual a meio salário-mínimo, com prioridade para aquelas que recebem Bolsa Família.

Qual a quantidade de botijões de gás que cada família poderá receber em um ano?

Segundo o governo, o Programa Gás do Povo foi planejado para atender as necessidades reais das famílias, garantindo maior equidade:

Famílias com 2 ou 3 integrantes: Receberão até 4 vale recarga de botijões por ano. Validade de 3 meses cada vale.

Famílias com 4 ou mais integrantes: Receberão até 6 vale recarga de botijões por ano. Validade de 2 meses cada vale.

Recebo o Bolsa Família, posso receber o Programa Gás do Povo?

Sim. A utilização da recarga do Gás do Povo poderá ser acumulada com outros benefícios, auxílios e também, com o Programa Bolsa Família, exceto Auxílio Gás, modalidade atual.

Qual será o valor do Gás do povo?

O valor será correspondente ao valor do Preço de Referência da recarga do botijão de gás, definido pelos Ministérios de Minas e Energia e Ministério da Fazenda, considerando a UF (Unidade da Federação) de cadastro da família.

O benefício não é cumulativo, ou seja, se não for utilizado no período determinado para a família, quando houver geração de nova recarga, a recarga anterior não utilizada será cancelada.

Não haverá recebimento do benefício em dinheiro.

Como vai funcionar a retirada do gás

O responsável familiar cadastrado no CadÚnico poderá procurar a revenda credenciada do Programa Gás do Povo mais próxima e utilizar:

Cartão com chip do Programa Bolsa Família;

Cartão de débito da conta da CAIXA;

CPF do beneficiário e código de validação no celular, direto na Revenda;

Como consultar se tenho direito do Gás do Povo

Os beneficiários podem verificar se foram selecionados pelos seguintes canais:

Aplicativo Meu Social

Portal Cidadão Caixa

Telefone Caixa Cidadão: 0800-726-0207

Canais de atendimento para dúvidas: