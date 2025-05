Fórum em SP sela nova fase de cooperação econômica entre Brasil e União Europeia

O Brasil e a União Europeia abrem um novo capítulo de colaboração estratégica no Fórum de Investimento UE-Brasil, marcado para o dia 29 de maio, em São Paulo. O evento, no Grand Hyatt Hotel, reunirá cerca de 200 autoridades políticas e empresariais para debater investimentos sustentáveis e selar compromissos de longo prazo.

Organizado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e pela Delegação da União Europeia no Brasil, com apoio do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI), o fórum simboliza o início de uma agenda contínua de cooperação econômica bilateral.

Diálogo estratégico com presença de lideranças

A comitiva europeia será liderada por António Costa, presidente do Conselho Europeu. Do lado brasileiro, estarão presentes Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e Jorge Viana, presidente da ApexBrasil.

“A União Europeia é um parceiro confiável e comprometido com seus aliados”, afirma Costa, que vem ao Brasil para aprofundar os laços econômicos entre as duas regiões.

O evento marca o início de um diálogo sobre investimento entre Brasil e União Europeia, com uma agenda estruturada que prevê ações para promover negócios, aproximar empresários dos dois lados e encontros anuais voltados para o fortalecimento da parceria econômica. “Os acordos comerciais aumentam nossa resiliência e promovem a estabilidade global”, destaca.

Jorge Viana também destaca que já foram mapeadas mais de 6,7 mil oportunidades de negócios para produtos brasileiros na Europa. “Este fórum é o ponto de partida para transformar esse potencial em realidade.”

Comércio em alta e perspectivas bilionárias

A importância do fórum se confirma nos dados econômicos. Em 2024, as exportações brasileiras para a União Europeia cresceram 10%, totalizando US$ 48,3 bilhões. A corrente de comércio entre os blocos alcançou US$ 95,5 bilhões, o que representa 16% de todo o comércio exterior brasileiro, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Hoje, a UE é o segundo maior parceiro comercial do Brasil e responde por quase metade do investimento estrangeiro direto no país.

O fórum também acontece em um momento-chave: o desfecho das negociações do Acordo UE-Mercosul. “Com a eliminação de tarifas para 97% dos bens industriais e 77% dos agrícolas, temos potencial de ampliar em até US$ 7 bilhões nossas exportações no curto prazo”, afirma Viana.

Segundo o Ipea, o acordo pode gerar:

- R$ 94,2 bilhões em crescimento do fluxo comercial com a UE

- R$ 37 bilhões de impacto no PIB até 2044

- 0,46% de crescimento anual no PIB

- 3% de aumento nas exportações ao ano

Investimentos verdes no centro do debate

O Fórum está alinhado a políticas prioritárias como o Plano de Transformação Ecológica, a Nova Indústria Brasil, o Plano de Aceleração do Crescimento e a Estratégia Global Gateway da UE. Entre os focos estão projetos em: hidrogênio verde, descarbonização da indústria e conectividade em transportes.

Para Julia Dias Leite, diretora-presidente do CEBRI, o momento é estratégico. “Estamos diante de uma janela de oportunidade importante. A Europa vem buscando aprofundar e renovar suas parcerias, num momento de reconfiguração geopolítica mundial”, afirma. O CEBRI, principal think tank de relações internacionais do Brasil, atua como parceiro de conteúdo sobre as temáticas estratégicas abordadas nas discussões.

Ela defende que o Brasil deve usar suas vantagens competitivas para atrair investimentos e se posicionar como potência verde. “O país precisa alavancar seu papel de potência verde, provedora de soluções descarbonizadas, e atrair investimentos europeus para o desenvolvimento sustentável”, conclui.