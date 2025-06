Desigualdade deve ser combatida junto com processo de ajuste fiscal, diz Haddad

"Historicamente, o ajuste fiscal é sinônimo de supressão de direitos no Brasil. É assim que as pessoas fazem a leitura [...] Quem vai pagar essa conta? Em geral, é o salário mínimo, é o aposentado, é o servidor público, é o pessoal da periferia. Quando você fala: vamos corrigir essas contas, mas vamos chamar o dono da cobertura para pagar o condomínio, aí não é possível. Curiosamente, o ajuste fiscal fica em segundo plano. Ele não é mais interessante. Ninguém mais fala disso".

Durante uma aula na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), o ministro afirmou que, com as renúncias fiscais somando cerca de R$ 800 bilhões, o rico está presente no orçamento, enquanto o pobre só aparece na hora de pagar o imposto de renda.

"O rico está no orçamento. São R$ 800 bilhões de renúncia fiscal e o pobre está no imposto de renda. Ou seja, nós temos uma sociedade de ponta-cabeça, em que a base da pirâmide sustenta o Estado e o topo da pirâmide não comparece com a sua justa parte para manter a sociedade funcionando".

A declaração de Haddad vem após o Congresso Nacional ter derrubado o decreto do governo que aumentava o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), medida que, segundo estimativa da Fazenda, poderia gerar R$ 10 bilhões em arrecadação.

A decisão agravou ainda mais a tensão entre Executivo e Legislativo, com líderes parlamentares chegando a falar em rompimento com o Palácio do Planalto. Foi a primeira vez desde 1992 que um decreto presidencial foi barrado pelo Congresso, impondo uma derrota histórica ao governo Lula.

Nesta sexta-feira, a coluna de Renata Agostini, no O Globo, revelou que o governo pretende entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar reverter a decisão do Congresso.