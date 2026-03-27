Desemprego sobe para 5,8% em fevereiro, diz IBGE

A taxa de desocupação no Brasil ficou em 5,8% no trimestre encerrado em fevereiro de 2026, com alta em relação ao trimestre anterior (5,2%) e queda frente ao mesmo período de 2025 (6,8%).

Segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 27, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), houve aumento no número de desempregados, que chegou a 6,2 milhões de pessoas, ante 5,6 milhões no trimestre anterior.

Na comparação anual, houve recuo de 14,8%, com redução de 1,1 milhão de pessoas.

A população ocupada somou 102,1 milhões, com queda de 0,8% no trimestre (menos 874 mil pessoas) e alta de 1,5% no ano (mais 1,5 milhão). O nível de ocupação ficou em 58,4%, abaixo dos 59,0% do trimestre anterior e acima dos 58,0% registrados um ano antes.

Subutilização cresce no trimestre, mas recua no ano

A taxa composta de subutilização atingiu 14,1%, com avanço frente ao trimestre anterior (13,5%) e queda em relação ao mesmo período de 2025 (15,7%).

A população subutilizada totalizou 16,1 milhões de pessoas, alta de 4,4% no trimestre (mais 675 mil) e queda de 10,5% no ano (menos 1,9 milhão).

A população subocupada por insuficiência de horas permaneceu em 4,4 milhões nas duas comparações. Já o contingente fora da força de trabalho chegou a 66,6 milhões, com alta de 0,9% no trimestre e de 1,4% no ano.

O número de desalentados - pessoas em idade de trabalho mas que desistiram de procurar emprego - ficou em 2,7 milhões, estável no trimestre e com queda de 14,9% na comparação anual.

O percentual dessa categoria foi de 2,4%, também estável no trimestre e inferior aos 2,9% de um ano antes.