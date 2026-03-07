Escala 6x1: o debate que expõe o verdadeiro desafio para o Brasil

Por Rodrigo Dib*

Nos últimos meses, um tema aparentemente antigo voltou ao centro do debate público no país: o fim da escala 6x1.

O assunto ganhou força nas redes sociais, entrou na agenda política e passou a representar, para muitos trabalhadores, um desejo legítimo: mais equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal.

Essa preocupação não é trivial. Jornadas longas, rotinas pouco previsíveis e a dificuldade de conciliar trabalho, família e descanso podem afetar diretamente a saúde mental das pessoas.

A busca por um modelo de trabalho mais equilibrado é, portanto, um debate necessário para uma sociedade que amadurece.

Mas quando o tema sai do campo das intenções e entra no território da economia real, surge uma pergunta inevitável:

O Brasil tem produtividade suficiente para trabalhar menos horas sem comprometer empregos e renda?

Essa é a questão central que precisa orientar essa discussão.

Existe uma percepção comum de que o problema brasileiro seria o excesso de horas trabalhadas. Os dados mostram um quadro mais complexo.

O país possui uma jornada legal de 44 horas semanais, dentro de um padrão ainda comum em diversas economias emergentes, que operam com jornadas legais entre 40 e 48 horas semanais.

Países que hoje trabalham menos horas chegaram a esse patamar após décadas de aumento consistente de produtividade.

E é justamente aí que o Brasil encontra seu maior desafio.

Segundo o Observatório da produtividade Regis Bonelli, da FGV IBRE, a produtividade do trabalho no Brasil cresceu apenas 0,1% em 2024, praticamente estagnada após um avanço mais relevante no ano anterior.

Isso revela uma dificuldade estrutural da economia brasileira: aumentar a eficiência do trabalho.

Enquanto economias mais produtivas conseguem gerar muito mais valor por hora trabalhada, o Brasil ainda convive com um ciclo histórico de baixa produtividade.

Isso não significa que o brasileiro trabalha menos ou se esforça menos. Significa que fatores como educação, qualificação profissional, tecnologia e gestão ainda limitam o potencial produtivo da economia.

O debate sobre jornada também precisa considerar a realidade do mercado de trabalho brasileiro.

Segundo a PNAD Contínua do IBGE, cerca de 38% dos trabalhadores do país estão na informalidade, o equivalente a quase 40 milhões de pessoas sem carteira assinada ou proteção previdenciária.

Ao mesmo tempo, o país vive um momento raro de forte ocupação. A taxa de desemprego ficou em 5,1% no trimestre encerrado em dezembro de 2025, uma das menores da série histórica da pesquisa.

Esse cenário revela um paradoxo importante: o Brasil conseguiu gerar empregos, mas ainda convive com uma estrutura produtiva frágil e com altos níveis de informalidade.

É nesse ambiente que mudanças estruturais nas regras do trabalho precisam ser analisadas com cuidado.

O debate sobre a escala 6x1 também se conecta a um tema cada vez mais presente nas organizações: a saúde mental no trabalho.

Nos últimos anos, as empresas passaram a olhar com mais atenção para fatores como estresse crônico, sobrecarga emocional e desequilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Esse movimento ganhou força também no campo regulatório. A atualização da NR-1 (Norma Regulamentadora nº 1) passou a exigir que empresas identifiquem e gerenciem riscos psicossociais no ambiente de trabalho, como pressão excessiva, metas inalcançáveis, assédio ou falta de autonomia.

Esse avanço ajuda a colocar o debate em perspectiva.

A saúde mental no trabalho não depende apenas da quantidade de horas trabalhadas, mas também das condições em que esse trabalho acontece.

Ambientes tóxicos, gestão inadequada ou expectativas irreais podem gerar adoecimento mesmo em jornadas menores. Da mesma forma, ambientes saudáveis, com previsibilidade e respeito aos limites humanos, tendem a reduzir significativamente o estresse no trabalho.

Ou seja, melhorar a qualidade do trabalho é tão importante quanto discutir a quantidade de horas trabalhadas.

Reduzir a jornada pode ser uma evolução natural das economias. Diversos países passaram por esse processo ao longo do tempo.

Mas existe uma diferença importante entre reduzir jornada como resultado de ganhos de produtividade e melhoria das condições de trabalho e reduzir jornada por imposição normativa em uma economia ainda pouco produtiva.

Quando o custo do trabalho formal aumenta de forma abrupta, as empresas tendem a reagir de maneira previsível: contratam menos, aceleram a automação ou migram parte das atividades para modelos informais.

Isso ocorre principalmente em setores de margem apertada, como varejo, alimentação e serviços — justamente aqueles que concentram grande parte das vagas de entrada no mercado de trabalho.

Isso tem impacto direto, inclusive, sobre os jovens que estão dando seus primeiros passos profissionais.

No Brasil, milhões de jovens ainda enfrentam dificuldades para conquistar a primeira oportunidade de trabalho formal. Mudanças no mercado precisam sempre considerar também o efeito sobre essas portas de entrada.

O risco, portanto, não é apenas econômico. É também social.

Uma mudança mal calibrada pode acabar reduzindo oportunidades para quem mais precisa delas.

Transformar a escala 6x1 no centro do debate pode simplificar demais uma discussão que é muito mais ampla.

O modelo tradicional de jornada nasceu em um mundo industrial, com tarefas repetitivas e horários rígidos. Esse mundo mudou.

Hoje convivemos com trabalho híbrido, plataformas digitais, prestação de serviços, projetos por demanda e novas formas de organização do trabalho que sequer existiam há duas décadas.

Nesse cenário, discutir apenas se a jornada deve ser 6x1 ou 5x2 pode desviar o foco da pergunta realmente relevante:

Como construir um mercado de trabalho mais produtivo, mais moderno e mais equilibrado para as pessoas?

Acompanhando de perto empresas e jovens que estão entrando no mercado de trabalho, uma coisa fica clara: o grande desafio do Brasil não é apenas o número de horas trabalhadas.

O verdadeiro desafio é como transformar essas horas em oportunidades reais de desenvolvimento e crescimento profissional.

Empresas buscam produtividade e competitividade. Jovens buscam aprendizado, experiência e perspectiva de futuro.

Nesse contexto, a discussão sobre jornada precisa caminhar junto com outra agenda essencial: qualificação, produtividade e trabalhabilidade.

O futuro do trabalho será cada vez menos definido pelo tempo que alguém passa trabalhando e cada vez mais pela capacidade de gerar valor nesse tempo.

O debate sobre a escala 6x1 revela uma demanda legítima da sociedade: melhorar a qualidade de vida no trabalho mas também expõe um desafio maior. O Brasil precisa avançar em produtividade, educação, qualificação profissional e modernização das relações de trabalho.

Na carreira e na economia existe uma regra parecida: resultados sustentáveis raramente vêm de atalhos.

Países que hoje trabalham menos horas chegaram lá porque aprenderam a produzir mais valor por hora trabalhada.

Se o Brasil quiser seguir esse caminho, o desafio não é apenas mudar a escala de trabalho.

É construir um mercado de trabalho mais produtivo, mais qualificado e mais preparado para o futuro.

* Rodrigo Dib é especialista em carreira, mercado de trabalho e educação profissional, superintendente do CIEE e autor do livro “O mundo é seu, mas calma lá!”.