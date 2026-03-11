CPI: inflação nos EUA avança 0,3% em fevereiro, como esperado

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,3% em fevereiro na comparação mensal com ajuste sazonal, informou nesta terça-feira, 11, o Departamento de Estatísticas do Trabalho (BLS). Em 12 meses, a inflação ficou em 2,4%.

O resultado veio em linha com as projeções de economistas consultados pela Bloomberg, que apontavam alta de 0,3% para o índice cheio no mês e manutenção da taxa anual em 2,4%. Em janeiro, o CPI havia avançado 0,2%.

Já o núcleo do CPI, que exclui alimentos e energia, subiu 0,2% em fevereiro, desacelerando em relação à alta de 0,3% registrada no mês anterior e também em linha com as estimativas. Em 12 meses, o núcleo acumulou avanço de 2,5%, repetindo o resultado observado em janeiro.

Principais pressões

O índice de habitação subiu 0,2% em fevereiro e foi o principal fator de pressão sobre o CPI no mês.

Outros componentes que registraram alta incluem cuidados médicos (+0,5%), vestuário (+1,3%), móveis e operações domésticas (+0,3%), tarifas aéreas (+1,4%) e educação (+0,2%).

Por outro lado, houve queda em alguns itens que ajudaram a conter o avanço da inflação. Os preços de carros e caminhões usados recuaram 0,4%, enquanto o seguro de veículos caiu 0,3%. Também houve queda nos índices de comunicação (-0,5%) e cuidados pessoais (-0,2%).

Alimentos e energia

O índice de alimentos subiu 0,4% em fevereiro, mesma variação registrada pela alimentação no domicílio. Já a alimentação fora de casa avançou 0,3%.

Entre os produtos vendidos em supermercados, os preços de frutas e vegetais subiram 1,4%, enquanto as bebidas não alcoólicas avançaram 0,8%. O grupo de outros alimentos em casa registrou alta de 0,8%.

Em contrapartida, houve queda nos preços de laticínios (-0,6%) e de cereais e produtos de panificação (-0,2%). O índice de carnes, aves, peixes e ovos ficou estável no mês.

O índice de energia subiu 0,6% em fevereiro, após queda de 1,5% em janeiro. A gasolina avançou 0,8% no mês, enquanto o gás natural subiu 3,1%. Já a eletricidade recuou 0,7%.

CPI acumulado em 12 meses

No acumulado de 12 meses até fevereiro, o CPI avançou 2,4%, mesmo ritmo observado no período encerrado em janeiro.

O núcleo do CPI também manteve estabilidade na taxa anual, com alta de 2,5%. Entre os componentes com maior avanço no período estão cuidados médicos (+3,4%), móveis e operações domésticas (+3,9%), recreação (+2,3%) e cuidados pessoais (+4,5%).

O índice de habitação, um dos principais itens da inflação americana, acumulou alta de 3,0% nos últimos 12 meses.

A próxima divulgação do CPI, referente a março de 2026, está prevista para sexta-feira, 10 de abril, às 8h30 (horário local).