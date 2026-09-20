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Veja os números sorteados na Mega-Sena de hoje; prêmio chegou mais de R$ 26 milhões

As seis dezenas do concurso 3.060 foram sorteadas neste domingo (20), no Espaço da Sorte, em São Paulo

Prêmio sorteado neste domingo (20) ultrapassou o valor de R$ 26 milhões (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Prêmio sorteado neste domingo (20) ultrapassou o valor de R$ 26 milhões (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Clarissa Palácio
Clarissa Palácio

Colaboradora

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 11h09.

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A Mega-Sena realizou neste domingo (20) o concurso 3.060, com prêmio de R$ 26.716.895,88. O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As seis dezenas sorteadas foram:

06 – 15 – 23 – 36 – 37 – 38

O valor correspondia ao prêmio destinado a quem acertasse as seis dezenas. No concurso anterior, realizado na quinta-feira (17), uma aposta feita em Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, acertou os seis números e levou mais de R$ 101,9 milhões.

Quais as chances de ganhar?

Na Mega-Sena, é possível concorrer com combinações de seis a 20 números entre as 60 dezenas disponíveis. A chance matemática de acertar os seis números varia conforme a quantidade escolhida: uma aposta com seis dezenas tem probabilidade de uma em 50.063.860, enquanto uma seleção de 20 números chega a uma em 1.292.

Além da faixa principal, a modalidade também distribui prêmios para apostas que acertam quatro ou cinco das dezenas sorteadas.

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