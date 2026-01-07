Contas de luz terão nova identificação; veja o que muda

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) passa a utilizar, a partir desta semana, um novo padrão para identificar as unidades consumidoras de energia elétrica, seguindo determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) válida para todo o país.

A mudança substitui o atual número de instalação, presente nas contas de luz, pelo novo número da Unidade Consumidora. Esse código é usado pelos clientes para solicitar serviços, registrar falta de energia e acessar os canais de atendimento.

Segundo a Cemig, as adequações internas já estão em andamento. Atualmente, cada unidade é identificada pelo tradicional número iniciado pelo dígito 3, utilizado há décadas em faturas, contratos e sistemas internos. Esse código será trocado por um identificador padronizado nacionalmente, composto por 15 dígitos, que passará a constar nas contas de luz, protocolos de atendimento e documentos da distribuidora.

A alteração facilita a troca de informações e unifica a forma de identificação dos imóveis em todo o país. Os clientes começarão a visualizar o novo número nas faturas e nos canais de atendimento ao longo de janeiro de 2026.

A Cemig reforça que a mudança não afeta o valor nem a forma de cálculo da conta de energia. A fatura continuará sendo emitida normalmente, já com o novo código.

Como consultar o novo número

Além de constar na fatura, o novo código poderá ser consultado na área do cliente, no site Cemig Atende. O número atual (iniciado pelo dígito 3) continuará disponível por até 12 meses, permitindo acesso às duas informações durante o período de transição.

Para facilitar a adaptação, nos próximos meses, solicitações que exigem identificação da unidade consumidora poderão ser feitas com qualquer um dos dois números, sem prejuízo nos serviços emergenciais ou comerciais.

Função do novo código

O número da Unidade Consumidora identifica de forma única cada imóvel atendido pela distribuidora — seja residência, comércio, indústria ou propriedade rural. Ele aparece na parte superior da conta de luz, próximo aos dados do cliente. A principal mudança para o consumidor será a substituição do número de instalação pelo novo identificador de 15 dígitos, que continuará sendo utilizado para registrar falta de energia, solicitar serviços e acessar os canais de atendimento.

Novo desconto na conta de luz para famílias de baixa renda

Começou a valer nesta quinta-feira, 1º, um novo desconto na conta de luz voltado a famílias de baixa renda.

O chamado "desconto social" beneficiará famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda mensal entre meio e um salário mínimo por pessoa e consumo de até 120 kWh por mês.

A estimativa do governo é de que cerca de 4 milhões de famílias sejam contempladas com a medida.

O valor do desconto pode variar entre 9% e 18% da fatura, dependendo da região do país. Para quem está com o CadÚnico atualizado, o benefício será aplicado automaticamente na conta de luz.

Segundo o governo federal, as distribuidoras de energia tiveram até quarta-feira, 31 para identificar os beneficiários com base nos dados do CadÚnico. A expectativa é de que as próximas faturas já tragam o novo valor ajustado.

O novo desconto foi criado para alcançar famílias que ficaram de fora da nova tarifa social de energia elétrica, em vigor desde julho do ano passado — a tarifa concede isenção total da conta para famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa e consumo mensal de até 80 kWh.

Segundo o governo federal, aproximadamente 17 milhões de famílias já são atendidas pela tarifa social, o que representa cerca de 60 milhões de brasileiros beneficiados.