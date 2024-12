China lidera mercado logístico global pelo nono ano consecutivo

O setor logístico da China continua a crescer de forma estável e consistente, consolidando sua posição como líder global pelo nono ano consecutivo desde 2016. Segundo a Confederação da Indústria de Logística e Compras da China, o valor total da logística social no país deve ultrapassar RMB 360 trilhões (cerca de US$ 49,3 trilhões) em 2024.

Infraestrutura robusta e empresas de destaque

A infraestrutura empresarial do setor logístico na China demonstra sua força e competitividade. O número de empresas de logística de nível A, reconhecidas por excelência operacional e alto nível de informatização, já ultrapassa 10.000. Esse cenário reflete um setor essencial para o comércio global, com capacidade de atender a demandas crescentes em escala internacional.

Eficiência logística e redução de custos

Ao longo de 2024, a taxa de despesas logísticas em relação ao PIB da China deve se estabilizar em torno de 14,1%, representando uma redução de 0,3 ponto percentual em comparação a 2023. Essa diminuição evidencia uma melhora significativa na eficiência operacional do setor, resultando em menores custos para a movimentação de bens e serviços no contexto do crescimento econômico do país.

Perspectivas para 2025 e além

Para 2025, a implementação de novas políticas nacionais deve estimular ainda mais a demanda por logística social, garantindo o crescimento moderado e sustentado do setor. A expectativa é que essas iniciativas desempenhem um papel fundamental na recuperação econômica da China, promovendo melhorias contínuas no desempenho logístico e fortalecendo a posição do país como líder mundial.

Com investimentos em infraestrutura, inovação e redução de custos, o mercado logístico da China permanece no centro das atenções globais, destacando-se como um pilar estratégico do comércio internacional.