Economia

Macro em Pauta
Um conteúdo SBT News

Petrobras anuncia investimento de R$ 2,8 bilhões na indústria naval brasileira

Acordo prevê 41 embarcações e deve gerar nove mil empregos nos estados do RS, SC e Amazonas

SBT News
SBT News

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 19h49.

Tudo sobrePetrobras
Saiba mais

A Petrobras assinou acordo de investimento de R$ 2,8 bilhões na indústria naval brasileira. A decisão prevê a construção de 41 embarcações nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Amazonas, criando 9 mil empregos diretos e indiretos, segundo o Governo Federal.

A operação busca reduzir o aluguel de navios estrangeiros, ter maior capacidade de carga e soberania na logística nacional.

O contrato estabelece investimentos de R$ 295 milhões no Amazonas. O estaleiro Bertolini Construção Naval da Amazônia, em Manaus, construirá 18 barcaças, que serão utilizadas para o transporte fluvial da região. As embarcações transportarão grandes volumes de cargas e contêineres.

A maior parte do valor investido ficará no estado do Rio Grande do Sul, 2,1 bilhões. O investimento será direcionado para a construção de cinco navios gaseiros, projetados para o transporte de gás de cozinha e amônia. As embarcações são projetadas com tecnologia moderna, para reduzir em 30% a emissão de gases e com menos consumo de energia.

Em Santa Catarina serão produzidos 18 empurradores, barcos que auxiliam na manobras de navios.

Acompanhe tudo sobre:SBT NewsPetrobrasGoverno LulaInfraestrutura

Mais de Economia

Governo define reajuste de 5,4% para o piso do magistério

Fórum Econômico Mundial considera novos locais além de Davos após 50 anos

Faltam trabalhadores ou sobram vagas? O que explica o paradoxo do emprego no Brasil

Faturamento na indústria cresce, mas emprego cai pelo 3º mês seguido

Mais na Exame

Mundo

Dinamarca anuncia envio de unidade de elite para a Groenlândia

Pop

Coala Festival abre pré-venda; confira datas e preços

Marketing

Netflix mira US$ 3 bi em publicidade e amplia disputa com YouTube e streamings

Esporte

Naomi Osaka x Sorana Cirstea: onde e quando assistir jogo