Porto de Xangai bate recorde com 50 milhões de TEUs movimentados em 2024

No dia 22 de dezembro, o Porto de Xangai atingiu um marco histórico, movimentando 50 milhões de TEUs (unidades equivalentes a 20 pés) em 2024. Com isso, o porto se tornou o primeiro no mundo a alcançar esse volume anual. Às 7h30 do mesmo dia, 14 navios de carga de grande porte estavam simultaneamente atracados no Porto de Yangshan, com todos os cais operando a plena capacidade para atender ao comércio interno e externo.

Operações intensas e aumento nas inspeções

Desde o início de dezembro, os cais do Porto de Yangshan têm operado em ritmo intenso, com navios frequentemente aguardando em fila para acessar as vagas disponíveis. Wei Rongchun, vice-capitão da equipe de serviço nº 1 da Estação de Fronteira de Yangshan, revelou que o número médio diário de inspeções de navios de navegação internacional subiu para 27 viagens, um aumento de 4,3% em relação ao mês anterior.

Esse crescimento na movimentação deve-se, em parte, ao impacto combinado dos tufões de outono e das frentes de ar frio, que atrasaram atracações previstas para novembro. A expectativa é de que o ritmo acelerado continue até o final do ano, reforçando a posição estratégica do Porto de Xangai como um dos maiores hubs logísticos globais.

Expansão de rotas e aumento no tráfego de navios

Dados recentes indicam que, em 2024, o Porto de Xangai consolidou sua liderança global, operando quase 350 rotas internacionais de navios de carga e conectando-se a mais de 700 portos em mais de 200 países e regiões. Esse avanço representa um acréscimo de mais de 30 novas rotas em relação a 2023.

O crescimento no número de rotas exigiu investimentos significativos das empresas de navegação, o que impulsionou o aumento do tráfego de navios. Segundo a Estação de Fronteira de Yangshan, o número acumulado de navios de navegação internacional que entraram e saíram do porto em 2024 ultrapassou 9.860 viagens, um aumento de 5% em relação ao ano anterior.

Marco histórico e perspectivas futuras

A conquista dos 50 milhões de TEUs não apenas consolida o Porto de Xangai como o maior hub logístico do mundo, mas também reforça sua importância na economia global. Com uma rede que conecta centenas de países e regiões, o porto demonstra sua capacidade de adaptação e crescimento diante de desafios logísticos e climáticos.

O marco histórico atingido em 2024 é um reflexo do constante esforço para melhorar a infraestrutura, otimizar operações e atender às demandas crescentes do comércio internacional.