Fórum Econômico Mundial pode deixar Davos após mais de 50 anos

A permanência do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, está em xeque. O atual co-diretor do evento e CEO da BlackRock, Larry Fink, sugeriu levar a reunião anual para outras regiões do mundo em um formato rotativo. Cidades como Buenos Aires, Detroit, Dublin e Jacarta foram citadas como possíveis sedes futuras.

Em publicação na rede LinkedIn, Fink escreveu que o fórum precisa “aparecer e ouvir” nos locais onde o mundo contemporâneo está realmente sendo construído. A frase ecoa uma crítica ao caráter isolado de Davos, que abriga o evento desde 1971.

Redefinição e inclusão

Fink não fala apenas em trocar a geografia do encontro. A proposta inclui ampliar o acesso ao fórum, hoje dominado por líderes políticos e grandes empresários. A ideia é abrir espaço para outras vozes e realidades, algo que já conta com apoio do co-presidente do fórum, André Hoffmann, executivo do conselho da farmacêutica Roche.

A necessidade de reinvenção ganhou força após a saída de Klaus Schwab, fundador do WEF, que deixou o cargo mesmo tendo sido inocentado de denúncias de má conduta. Desde então, a nova gestão passou a repensar o modelo do evento.

Suíça perderia protagonismo

A mudança teria impacto direto sobre a economia de Davos. Segundo estimativa da Universidade de St. Gallen, o encontro de 2017 gerou cerca de 60 milhões de francos suíços para a cidade, além de 2 milhões em arrecadação de impostos.

Embora o Fórum mantenha o evento deste ano em Davos, e afirme estar satisfeito com a parceria suíça, fontes ouvidas pelo Financial Times indicam que discussões internas sobre novas sedes já estão em andamento.

Precedentes e contexto

Em mais de 50 anos, o fórum deixou Davos apenas uma vez: em 2002, quando foi realizado em Nova York como gesto de solidariedade após os atentados de 11 de setembro. Em 2021, durante a pandemia, chegou a ser cogitada uma edição em Singapura, que acabou cancelada.

Com recorde de chefes de Estado confirmados na edição atual e a presença do presidente americano Donald Trump, o WEF mantém relevância global. Mas o centro de gravidade do debate, ao que tudo indica, pode estar prestes a mudar de endereço.